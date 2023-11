Onet-le-Château. Aujourd’hui, ils vont pouvoir ouvrir la première fenêtre !

Un village imaginaire, avec 24 petites maisons à créer et à décorer, voilà le challenge que proposait Caroline Cazor, ce mercredi lors des 2 sessions de l’atelier créatif organisé par la médiathèque. Les petites mains des nombreux artistes en herbe (les 2 sessions affichaient complet) se sont donc mises au travail et, avec les conseils de l’animatrice, ont réalisé de très jolies petites cachettes dans lesquelles ils ont mis un chocolat et les ont fermés avec une petite pince à linge…

Aujourd’hui, vendredi 1er décembre, est le premier jour de l’Avent et ce soir, ils vont pouvoir ouvrir la première maisonnée… et le compte à rebours va pouvoir commencer, jusqu’à Noël !

Le prochain atelier sera aussi d’actualité, puisque samedi 9 décembre à 10 heures et 14 h 30, tous confectionneront des couronnes de Noël.