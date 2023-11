Aveyron : d'où sortent les pancartes de gorille aperçues dans plusieurs communes ?

Avez-vous croisé ces têtes de gorille dans les communes de Bozouls, Gabriac et Campuac ?

Ils fleurissent partout depuis quelques jours. Mais qui est à l’origine de l’apparition des gorilles sur le rond-point de l’église ? On en a repéré également à l’entrée du village de Gabriac, mais aussi à Campuac et sur les fenêtres de la médiathèque. L’enquête commencera donc là.

En poussant la porte de la médiathèque, on est propulsé dans un monde en noir et blanc : la jungle avec une nuée de papillons, des toucans et plein d’autres animaux. Tout s’explique : la médiathèque André-Baudon accueille pour trois semaines une exposition intitulée : Dentelles de papier sur le travail époustouflant de l’auteur/illustrateur Antoine Guilloppé.

Trois bibliothèques s'associent pour l'exposition

Ce dernier, bien connu des enfants, propose des livres en dentelles de papier (découpe laser), un véritable bonheur pour les yeux des lecteurs. Que vous connaissiez ou non n’hésitez pas à venir découvrir cette expo et les livres d’Antoine Guilloppé jusqu’au 9 décembre.

Pour promouvoir cette exposition financée par le conseil départemental et sa médiathèque, les trois bibliothèques de Bozouls, Campuac et Gabriac se sont associées pour proposer un riche programme d’animations : stage d’ombres chinoises ; exposition photos et ateliers avec les classes à Campuac ; après-midi lecture et ateliers créatifs le 2 décembre à Gabriac ; soirée lecture à Bozouls le 1er décembre ; cabane de lecture…

Rendez-vous donc dans les trois bibliothèques pour un moment agréable en famille de découverte et de plaisir.