COP28 : 5 avancées écologiques majeures dans le monde en 2023

(ETX Daily Up) - L'année 2023 marque la signature de plusieurs accords internationaux et de lois en faveur de la lutte contre la crise climatique et de la protection de l'environnement. On fait le bilan à l'occasion de la COP28, qui se déroule à Dubaï du 30 novembre au 12 décembre.

12 milliards de dollars pour préserver les coraux

Début octobre, la coalition internationale "Initiative internationale pour les récifs coralliens" (ICRI) composée de 45 pays a annoncé officiellement son engagement de lever 12 milliards de dollars (11,3 milliards d’euros) de fonds publics et privés d’ici à 2030 pour préserver et restaurer les récifs coralliens. Baptisé "Coral reef breakthrough", le projet prévoit de restaurer environ 10 500 km² de récifs, ainsi que "d'assurer l'avenir "d'au moins 125 000 km2 de récifs coralliens tropicaux en eaux peu profondes.

Huit pays sud-américains s'unissent pour lutter contre la déforestation de l'Amazonie

Début août, huit pays se sont réunis à Belém (Brésil), à l'initiative du président Lula da Silva. Le sommet s'est achevé par la signature d'un accord ambitieux entre le Brésil, la Bolivie, la Colombie, l'Équateur, le Pérou, le Guyana, le Suriname et le Venezuela, pour lutter contre la déforestation en Amazonie. Le 23 novembre, le nouveau chef d'État brésilien a indiqué son intention de proposer la création d'un fonds international pour la préservation des forêts tropicales, dont les grandes lignes devraient être présentées lors de la COP28.

Adoption du premier traité mondial sur la haute mer

Le 19 juin, les États membres des Nations Unies ont procédé à un vote historique : le premier traité de protection de la haute mer. Ce texte ambitieux vise à protéger les eaux internationales, notamment avec la création d'aires marines protégées dans ces eaux internationales, qui font actuellement l'objet de seulement 1% de mesures de conservation.

Le Parlement européen instaure une loi pour restaurer la nature

Le 12 juillet dernier, la loi sur la restauration de la nature a été adoptée par 324 députés (contre 312 voix et 12 abstentions), réunis au Parlement européen (Strasbourg). Conformément à un accord entre le Parlement européen et les États membres de l'UE conclu à la mi-novembre, le dispositif prévoit notamment de restaurer au moins 30% des surfaces terrestres et marines dégradées d'ici à 2030, 60% d'ici à 2040 et 90% d'ici à 2050.

La Nouvelle-Calédonie donne des droits aux tortues de mer et aux requins

Le 29 juin, la province des îles Loyauté en Nouvelle-Calédonie a fait parler d'elle pour une mesure législative emblématique et forte en matière de droits de la nature : accorder des droits juridiques aux tortues marines et aux requins. Plus précisément, les tortues et les requins de cette province pourront bénéficier du statut d'entité juridique naturelle. Leur cause pourra être plaidée devant les tribunaux administratifs et judiciaires de Nouvelle-Calédonie en première instance (les appels se feront à Paris), par le biais de porte-parole d'associations de défense des animaux et de l’environnement ou directement par le président des îles Loyauté.