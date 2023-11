Sébastien Cauet accusé de viols et d'agressions sexuelles : trois plaintes, retiré de l'antenne de NRJ, on vous résume l'affaire

Tout ce qu'il faut retenir de l'affaire Cauet, dans laquelle l'animateur de radio est accusé d'au moins trois femmes différentes de viols et d'agressions sexuelles.

Sébastien Cauet est désormais visé par trois plaintes, déposées par trois femmes différentes, pour viols et agressions sexuelles. L'animateur de radio continue de nier les faits, et a porté plainte en retour pour "dénonciation calomnieuse" et "harcèlement d'une personne au moyen d'un service de communication au public en ligne".

Le récit glaçant de Julie, 15 ans au moment des faits

La première accusation de viols et d'agressions sexuelles a été rendue public samedi 18 novembre 2023 par une jeune femme de 25 ans, Julie. Elle a annoncé sur les réseaux sociaux avoir porté plainte contre l'animateur pour des faits qui remonteraient à 2014, alors que la victime était mineure, puis à 2022 à Paris et en Suisse.

Le parquet de Bourg-en-Bresse (Ain) a été saisi de l'affaire pendant que la jeune femme a continué de se défendre sur les réseaux sociaux, notamment en publiant des messages de nature sexuelle qu'elle avait reçu de Sébasien Cauet. La victime a accepté de témoigner sans dévoiler son visage auprès des médias, notamment BFMTV.

Julie raconte un séjour à Genève (Suisse) auquel elle avait été invitée par l'animateur. Elle était également venue avec deux membres de sa famille, mais elle seule aurait été conviée dans la chambre de Sébastien Cauet ce fameux soir. "Il s'est mis à côté de moi, on était sur le canapé. C'est à ce moment-là où il a baissé son pantalon de quelques centimètres, on pouvait apercevoir son caleçon, il a tout sorti et c'est là qu'il m'a dit : c'est comme ça qu'on réussit dans la radio, il faut que tu le fasses". Julie avait 15 ans au moment des faits.

L'adolescente se serait exécutée, et aurait été sauvée par les appels insistants de sa sœur au téléphone.

Deux nouvelles plaintes

Les accusations contre l'animateur ne s'arrêtent pas là, puisque deux nouvelles plaintes ont été déposées par deux autres femmes, selon les informations du Figaro ce mardi 28 novembre 2023. Elles dénonceraient des faits de viols et d'agressions sexuelles lorsqu'elles étaient majeures.

Sur les réseaux sociaux, de plus en plus de femmes dénoncent le comportement de Sébastien Cauet. Certaines témoignent des faveurs sexuelles qui auraient été exigées par l'animateur, ainsi que des faits de harcèlement sexuel, mais sans avoir l'intention de porter plainte par manque de preuves.

Sébastien Cauet porte plainte à son tour

"Notre client conteste toutes les accusations qui sont portées contre lui et a déjà remis de nombreux éléments matériels probants en ce sens entre les mains de la justice", ont déclaré les avocats de Sébastien Cauet par voie de communiqué ce mercredi 29 novembre 2023.

Deux jours plus tôt, lundi 27 novembre, Sébastien Cauet avait annoncé porté plainte auprès du parquet de Nanterre pour "tentative d'extorsion de fonds en bande organisée, dénonciation calomnieuse, faux et usages contre personnes non dénommées".

NRJ retire Cauet de l'antenne

Alors que l'affaire commençait à prendre de l'ampleur, Sébastien Cauet a été écarté de l'antenne par la radio NRJ, où il animait une émission phare tous les jours de 15h à 19h. Le groupe a parlé d'un "retrait provisoire" décidé "d'un commun accord avec Sébastien Cauet".

Cette décision a été "guidée par la nécessité de garantir la sérénité qui doit prévaloir face à des démarches judiciaires portant sur des accusations graves à l'encontre de Sébastien Cauet".

Le groupe NRJ annonce le retrait provisoire de ses antennes de l’animateur Sébastien Cauet. pic.twitter.com/QOdBqd0UJG — NRJ Group (@nrjgroup) November 22, 2023

.