Sébastien Cauet accusé de deux viols : une plainte déposée contre le célèbre animateur, six témoignages pointent du doigt son comportement

Après plusieurs semaines de scandale, le célèbre animateur Sébastien Cauet est visé par une plainte pour viol, révèle ce mardi 21 novembre la rédaction de l'Obs.



L'Obs révèle ce mardi 21 novembre qu'une plainte pour deux viols, dont un sur une mineure de plus de 15 ans, a été déposée samedi 18 novembre 2023. Nos confrères ont également recueillis d'autres témoignages depuis (six au total). Les six pointent du doigt le comportement de l'animateur.

Toutes souhaitent rester anonymes car elles ont "peur", et toutes font état de leur naïveté qui a été utilisée.

Cette plainte pour deux viols émane de celle qui a été la première à témoigner à ce sujet, sur Twitter, sous le pseudo de @julieonair.

Une plainte déposée samedi 18 novembre et complétée le 20 novembre, auprès de la gendarmerie de Saint-Laurent-sur-Saône, pour deux viols, dont un alors qu'elle avait 16 ans.

"Je ne veux pas que d’autres soient victimes de tes pulsions"

"Je n’oublie pas nos échanges, ce que tu m’as dit. Peut-être que j’ai loupé quelque chose, que je croyais sincèrement étant jeune que tu étais quelqu’un de bien. Mais tout cela est terminé. J’arrête là, je ne veux pas que d’autres soient victimes de tes pulsions", a-t-elle déclaré sur Twitter.

"Il m’a dit ensuite que je devais le faire si je voulais réussir"

La victime présumée, Julie, est aujourd’hui secrétaire médicale. Lors de ses deux auditions par les gendarmes les 18 et 20 novembre, elle a d’abord dénoncé des faits qui auraient eu lieu en 2014, à Genève. Sébastien Cauet l’aurait fait venir dans sa chambre, au prétexte d’écouter une maquette préparée par l’adolescente fan de radio. Elle était alors âgée de 16 ans. "Il s’est assis à côté de moi, il a enlevé le bouton de son pantalon et l’a baissé légèrement de quelques centimètres en sortant son sexe", avant de demander une fellation, a affirmé Julie. "Il m’a dit ensuite que je devais le faire si je voulais réussir […] dans ce monde-là, ça marchait comme ça." "Je me suis sentie dans l’impasse […] Je me suis baissée et j’ai fait une fellation qui a duré quelques secondes", s’est-elle remémoré. Avant d’être "sauvée" par les appels téléphoniques répétés de sa belle-sœur, elle aussi présente en Suisse.

En 2022, dans un parking

Elle a aussi dénoncé un deuxième viol remontant à 2022, dans un parking où l’animateur l’aurait à nouveau forcée à lui faire une fellation. Cela, après "une pression sexuelle récurrente, attestée par les échanges de messages qu’elle a gardés", a-t-elle déclaré à nos confrères de l’Obs.

"Ces allégations sont totalement fausses"

"Ces allégations sont totalement fausses, montées de toutes pièces et diffamatoires. J'ai immédiatement déposé plainte", a déclaré à son tour sur Twitter, le présentateur star de la station de radio NRJ.

L'animateur de 51 ans a ainsi porté plainte auprès du parquet de Paris (qui s'est dessaisi au profit du parquet de Nanterre) pour "harcèlement moral commis par l'utilisation d'un service de communication au public en ligne". Il a également déposé une seconde plainte au commissariat de Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine).