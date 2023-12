Sébazac-Concourès. Les Aînés du Comtal et leur chorale pour un moment gourmand et festif

Bravant la pluie, les Aînés se retrouvaient jeudi 16 novembre à la Doline autour d’un repas préparé et servi par Opteo, restauration du foyer de Sébazac. Plus de cent personnes étaient réunies pour écouter, après le repas, la chorale des aînés "L’Écho des Cazelles" et des membres de la chorale du Lévézou dans un magnifique concert d’une dizaine de chansons sous la baguette d’Émilie.

Le repas de Noël aura lieu jeudi 14 décembre à la Doline à 12 h 30 (inscription obligatoire avant le 4 décembre auprès de Nicole Enjalbert 05 65 46 96 95) suivi de l’assemblée générale à 15 heures (présentation du programme 2024, renouvellements adhésions…).

L’assemblée générale est ouverte à tous les nouveaux adhérents 2024. Les inscriptions seront prises ce jour-là. Présentation du voyage en Espagne, inscription et versement d’un acompte.

Pour tout renseignement, s’adresser à Nicole Enjalbert ou Maurice Pradels 06 79 55 45 33.

Le quine annuel se tiendra dimanche 7 janvier à 14 heures au "gymnase de Sébazac" et la galette des rois aura lieu jeudi 12 janvier.