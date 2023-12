Rodez : Paul Mirabel et Elodie Poux annoncés pour la prochaine saison culturelle de l'amphithéâtre

Les deux dates sont tombées, c'est le moment d'ajuster votre planning.

On sait d’ores et déjà que l’humour sera au rendez-vous de la prochaine saison de l’amphithéâtre. Elodie Poux le 21 novembre 2024 et Paul Mirabel le 23 mai 2025 seront en effet sur la scène ruthénoise.

Le programme ce mois-ci

En attendant, ce mois de décembre sera bien chargé ! Il démarre tambour battant avec les Bodins qui, entre hier et ce soir, affichent complet !

Le 15 décembre c’est world of Queen et ses mythiques tubes de Freddie Mercury qui résonneront dans la salle. Le 20 décembre, ce sera tout en douceur et poésie avec le Lac des Cygnes. Et enfin, pour clôturer 2023, Pierre Richard, le 21 décembre, viendra raconter sa belle histoire.