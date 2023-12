Calmont. Une journée d’amitié et de fête pour les bénévoles à Milhac

Être bénévole c’est donner de son temps pour les autres. Plus de 110 personnes de la paroisse Notre-Dame de l’Aube font partie de cette catégorie de gens qui s’investissent tout au long des semaines, des mois et des années pour que les différents besoins soient couverts. Du secrétariat aux permanences à la maison paroissiale, la catéchèse, le fleurissement, le service de ménage, service des funérailles, pour ne citer que cela, mais les autres services sont inclus et reconnus comme essentiels pour le fonctionnement de la paroisse,

Récemment, tout ce beau monde s’est retrouvé, tout d’abord en l’église de Milhac pour célébrer une messe d’action de grâce présidée par le Père Jean-Claude Lazuech. Celle-ci a été bien préparée par des volontaires ayant choisi les textes et les chants pour magnifier Dieu et la Vierge Marie.

Comme la salle des fêtes du village de Milhac est toute proche de l’église, tous les fidèles se sont rassemblés afin de partager un repas des plus fraternels. Chaque relais ayant amené un plat, les convives ont apprécié la richesse de la cuisine locale.

La paroisse compte treize clochers, chacun étant représenté. En vue de mieux faire connaissance, un mixage entre chaque entité s’est effectué et la connaissance des membres des différents lieux a permis de resserrer des liens entre personnes. Qui dit repas, dit chants, histoires, sketchs, saynètes, air d’accordéon, etc.

Un grand merci à chacune et chacun de ces bénévoles.