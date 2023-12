Onet-le-Château : tapis rouge pour trois jours de courts métrages à La Baleine

La 2e édition du festival "On court à La Baleine" a débuté de la plus belle des manières.

Certes, nous n’étions pas à Cannes (bien que…), mais bien à Onet-le-Château… Mais cette 2e édition du festival du court-métrage et de la mini-série a commencé par des applaudissements nourris et continus ce jeudi soir, lorsque, la première, la marraine du festival, l’humoriste et comédienne Sandrine Alexi a passé le tapis rouge déroulé sur le parvis et à l’entrée de La Baleine.

Elle a été suivie de tous les invités de ce week-end cinéphile : la comédienne Sophie Mounicot, le réalisateur Magloire Delcros-Varaud, la directrice adjointe des programmes de TV5 monde Marjorie Vella, le comédien (déjà présent lors de la 1re édition) Ouassini Embarek, le réalisateur Arthur Chays, le comédien Husky Kihal, le comédien Philippe du Janerand, le réalisateur Guillaume Levil et le directeur de la photographie Philippe Brelot. Après cette cérémonie d’ouverture très festive qui s’est terminée par une incontournable photo de famille, le festival a commencé par une soirée de courts-métrages de fiction internationale et se terminera ce soir, avec la remise des trophées de la compétition officielle et un court-métrage de clôture avant que, déjà le rideau ne se baisse… Nous reviendrons bien évidemment sur ces trois jours dédiés au cinéma et plus particulièrement aux films courts, dans une prochaine édition.