Luc-la-Primaube. Convivialité et bonne ambiance au repas de quartier des Stades

Le repas de quartier du lotissement des Stades s’est déroulé dans une ambiance très conviviale à la maison du rugby à La Primaube. Organisé sous forme d’auberge espagnole par Bernard, Jacques, Joëlle, Yannick, Gigi et Jean-Claude, tous les convives ont pu également déguster des grillades avec des pommes de terre vapeur. Une belle fête des voisins qui a réuni une quarantaine de personnes, présidée par l’amitié, la bonne humeur et la convivialité, qui a permis à chacun d’échanger, de rire, de faire plus ample connaissance et d’améliorer les relations de voisinage qui forgent le bien-être de notre société. Que tous ceux et celles qui ont pris une part active à l’organisation de cette journée, soient chaleureusement félicités et remerciés.

Alors, avant de se quitter, tout le monde a souhaité qu’une journée aussi réussie se renouvelle en 2024.