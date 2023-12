Double assassinat d'un couple en Isère : Valentin, le fils cadet, reconnaît avoir tué ses parents

Placé en garde à vue, Valentin a reconnu auprès de la section de recherches de Grenoble avoir tué ses parents.

Passé du statut de potentielle victime à principal suspect, l'adolescent de 15 ans entendu par les enquêteurs de la section de recherches de Grenoble, est passé aux aveux, apprend Le Dauphiné Libéré ce dimanche 3 décembre.

Valentin qui était recherché depuis la découverte, lundi 27 novembre, du corps de ses parents, était introuvable. Il avait été interpellé en fin de matinée, samedi 2 décembre à Montpellier (Hérault).

Valentin Nurdin a été interpellé ce jour en fin de matinée à Montpellier par les https://t.co/EpT7Bmc73c a été placé en garde à vue. https://t.co/4lVySwnj58 — Eric VAILLANT procureur de Grenoble (@egajvpr) December 2, 2023

Interpellé à Montepellier samedi 2 décembre

Jeudi 30 novembre : un appel à témoins avait été lancé à travers toute la France pour tenter de le retrouver. Valentin, 15 ans, a été interpellé, samedi 2 décembre, en fin de matinée, à Montpellier.

L’arrestation a été menée par les gendarmes de la section de recherches de Montpellier et du groupe d’observation et de surveillance. Elle "aurait eu lieu sur la voie publique et sans incident", avait précisé BFMTV. L’adolescent a été placé en garde à vue dans la foulée. En fin d’après-midi, le procureur précisait que le jeune garçon était sur le chemin du retour vers l’Isère, avec les enquêteurs de la section de recherche de Grenoble.

Recherché depuis six jours

Valentin était activement recherché depuis six jours. Il avait disparu depuis la découverte de deux corps calcinés portant des traces de blessures par balles, des dépouilles retrouvées dans la nuit du dimanche 26 au lundi 27 novembre dans les décombres incendiés de la maison familiale, à Chateauvilain, en Isère. Les victimes sont "vraisemblablement" ses parents, précise le parquet. Le chien de la famille, retrouvé agonisant, a lui aussi été victime de coups de feu.

Une famille de quatre personnes

La cellule familiale était constituée de quatre personnes : outre l’adolescent retrouvé samedi, le père, ingénieur de 58 ans, la mère de 52 ans, qui travaillait à domicile, et le fils aîné de 17 ans, qui avait quitté le domicile la veille, "pour se rendre à son lieu d’études". Ce dernier est "aujourd’hui sauf, ainsi que ses deux demi-sœurs majeures n’habitant plus la région", selon le parquet.

Le véhicule habituellement employé par le père pour se rendre au travail, une Citroën Picasso, avait été retrouvé vide dans la Drôme. Des analyses de vidéosurveillance enregistrées après l’incendie ont permis d’identifier un jeune homme au volant de cette voiture, selon le quotidien Le Dauphiné Libéré.

L'adolescent souffre de la maladie de Lyme

L’adolescent souffre de la maladie de Lyme, précise Le Parisien. Selon une amie de la mère de famille, "le couple était confronté à la maladie de Valentin. Avec des conséquences importantes puisque leur enfant avait été déscolarisé."

Ce contexte particulier a-t-il joué un rôle dans le drame ?