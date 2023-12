Double assassinat d'un couple en Isère : le fils de 15 ans "recherché comme témoin" toujours introuvable, le point sur l'enquête

Retrouvés dans les décombres d'un bâtiment incendié, les corps de ce couple présentaient des blessures par balle alors que le fils de 15 ans est introuvable.

Le procureur de la République de Grenoble, Eric Vaillant, annonce ce vendredi l'ouverture d'une information judiciaire pour assassinats et destruction par incendie. Quatre jours auparavant, deux corps calcinés ont été retrouvés dans les décombres d'une ferme ravagée par un incendie en Isère, dans la commune de Châteauvilain. La piste de l'accident est progressivement écartée depuis que des impacts balistiques ont été découverts sur les victimes, à l'issue de l'autopsie.

Les deux victimes sont un homme et une femme. "Des expertises sont toujours en cours pour en acquérir la certitude" mais les deux corps retrouvés dans l'incendie "sont vraisemblablement" ceux du couple qui vivait dans la ferme, annonce ce vendredi Eric Vaillant.

Les causes de l'incendie, et pourquoi le couple présentait des blessures par balle, reste encore un mystère. Ce dernier s'épaissit quand on sait que le fils âgé de 15 ans, qui habite normalement avec ses parents, est introuvable depuis le drame.

Le fils parti avec la voiture des parents ?

Selon nos confrères du Dauphiné Libéré, l'adolescent aurait quitté le domicile familial vers 6h30 en prenant la voiture de ses parents. Il a parcouru 62 kilomètres vers la Drôme au volant de la Citroën Picasso jusqu'à avoir un accident, et abandonner le véhicule.

En début d'après-midi ce vendredi, le procureur de la République a confirmé que la voiture a été retrouvée. En revanche, les recherches se poursuivent pour localiser l'adolescent de 15 ans. "Il est recherché comme témoin", précise Eric Vaillant.

Un appel à témoins a été lancé pour retrouver Valentin Nurdin. Il serait susceptible de se trouver dans le secteur de Saint-Vallier ou Sainte-Uze (Drôme), ou bien dans le nord de l'Isère, d'après les renseignements de la gendarmerie. L'adolescent mesure 1m73, il est de corpulence mince et sportif. Valentin a les cheveux mi-longs, les yeux marron et porte des lunettes. Si vous possédez la moindre information le concernant, il est demandé de composer rapidement le 0 800 20 01 42.

