"Refaire sa vie, tout détruire et recommencer" : les terribles aveux de Valentin, 15 ans, qui a tué ses parents en Isère

L’adolescent de 15 ans interpellé samedi 2 décembre 2023 à Montpellier, après la découverte de deux corps dans sa maison incendiée à Chateauvilain, en Isère, a "avoué" avoir tué ses parents, a indiqué, dimanche, le parquet.

"Je confirme que le jeune Valentin a avoué aux gendarmes être l’auteur du meurtre de ses parents", a déclaré le procureur de Grenoble, Éric Vaillant, dans un bref communiqué, cité par l’AFP.

"Refaire sa vie, tout détruire et recommencer"

Selon Le Dauphiné, le jeune homme "aurait reconnu avoir tué ses parents de plusieurs coups de carabine, l’arme que détenait son père, qui pratiquait le tir sportif". Il aurait ensuite mis le feu à la maison familiale, dans la nuit du dimanche 26 au lundi 27 novembre, avant de tirer sur son chien et de prendre la fuite au volant de la voiture de son père. Selon nos confrères, le jeune homme aurait expliqué vouloir "refaire sa vie, tout détruire et recommencer" et il a été interpellé à Montpellier, samedi, "lors d’une correspondance entre deux cars".

Activement recherché depuis six jours

Valentin était activement recherché depuis six jours. Il avait disparu depuis la découverte de deux corps calcinés portant des traces de blessures par balles, retrouvés dans les décombres incendiés de la maison familiale, à Chateauvilain, en Isère.

Le parquet de Grenoble a ouvert une information judiciaire pour assassinats et destruction par incendie. Reste désormais à connaître le déclencheur qui a conduit cet adolescent, souffrant de la maladie de Lyme, à commettre l’irréparable.