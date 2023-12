Occitanie : elle téléphone au volant, les gendarmes l'accompagnent et la félicitent

Les faits se sont déroulés ce jeudi 30 novembre à Albi dans le Tarn.

Ce jeudi 30 novembre dans l'après-midi, deux motards de la brigade motorisée d'Albi dans le Tarn repèrent une automobiliste en train de téléphoner en conduisant. Interpellée, la dame explique aux gendarmes qu'elle vient de recevoir un appel de détresse de la part d'une personne âgée. Cette dame est en effet une des 125 000 abonné sdu service de téléassistance Présence verte, affilié à la Mutualité sociale agricole et à l'association française de téléassistance, qui veille via un dispositif d'appel sur les personnes âgées et vulnérables.

Loin de lui infliger une contravention, les deux motards accompagnent alors la dame à l'endroit où elle a été demandée. Une fois sur place, la dame et les gendarmes vont venir à l'aide d'un couple de personnes âgées. Le vieil homme était en effet incapable de relever son épouse qui était tombée à terre. Après leur intervention, les gendarmes se sont assurés de l'état de santé du couple avant de repartir, en félicitant l'automobiliste, qui avait elle une bonne excuse pour téléphoner au volant...