Rugby : Rodez, une claque pour une crise

Quatrième défaite et deuxième à domicile ce dimanche lors de la 9e journée de Fédérale 3 (28-29) pour des Ruthénois qui restent bien loin sur le terrain de l’ambition de leur club.

Des yeux rougis, des mots qui claquent, des regards noirs, des ultimatums balancés à chaud. Oh que oui, le Rodez rugby est en pleine crise sportive. A minima. Et le revers, certes de très peu, mais également tellement mérité, a laissé ce dimanche après-midi poindre une semaine qui s’annonce agitée, autant sur le pré qu’en coulisses.

"Oui, on se met en alerte, c’est vrai. Mais on ne va pas non plus déclencher le plan Orsec en disant : "Le staff ça ne va pas, les joueurs ça ne va pas, etc". En revanche, c’est évident, il faudra corriger les choses. Je verrai les coaches et les joueurs cette semaine ", a ainsi consenti sans forcer le président Stéphane Floirac après la désillusion vécue dans un Paul-Lignon abasourdi par un tel manque de maîtrise de ses protégés, une prestation pleine de fautes et d’indiscipline qui a permis à des Caussadais, pourtant loin d’être géniaux et 7es, de repartir en chantant.

"Le non-respect des consignes " évoqué aussi par le coach en chef Dominique Alaux – en relation téléphonique avec un de ses collègues, Jérôme Broseta, posté en tribunes ce dimanche – y est pour beaucoup. Un constat partagé par tous, joueurs fautifs compris. Et une action en particulier en est l’illustration parfaite : on joue la dernière minute. Les sang et or sont dans un moment fort, près de la ligne, enchaînent les temps de jeu. Eux qui ont déjà passé trois essais sont à six points derrière au planchot. L’arbitre siffle faute pour eux. Tout le stade, comme leurs coaches, leur crie de prendre la mêlée. Las, la décision est prise de jouer à la main. Pour un essai, certes. Mais en bout de ligne. Plaçant le buteur Enzo Delagnes, déjà pas serein, dans une situation d’inconfort total. Pour un raté symbolique, à un point trop loin.

Un collectif en question

"Ce n’est pas un problème de pression qu’ont les joueurs, mais un problème d’intelligence collective, ne mâche pas le président. On n’applique pas les consignes, des joueurs veulent sauver la patrie tout seuls. Je pense qu’ils oublient la définition du sport collectif. Et après sur l’intelligence de jeu, on n’en a pas fait preuve de beaucoup sur un paquet d’actions. " Quand entraîneur et président pointent leurs joueurs à ce niveau, le non-retour n’est généralement pas loin. Il faut dire que l’environnement semble paralysant pour la bande à Cédric Lallour, comme certains de ses coéquipiers l’ont déjà verbalisé. Le poids de l’objectif affiché d’entrée de vouloir monter en Fédérale 2, comme les attentes dans le jeu du public de Paul-Lignon, apparaissent toujours plus lourd à porter pour ce Rodez-là.

Un Rodez, toujours 5e, qui en est donc, comptablement, à sa quatrième défaite en huit matches, la deuxième à domicile. "Désillusion, frustration, échec, un gros mal de tête", n’a pas caché Alaux, se posant aussi certaines questions après coup. "Pourquoi y a-t-il cette indiscipline ? Pourquoi l’objectif fixé pour ce match n’est pas respecté ?" Renvoyant à l’état de sa troupe, psychologiquement atteinte. " Mais j’espère bien qu’ils sont touchés, dit-il. Car tout le monde est touché, même le public. " "On est passé à côté, c’est un coup de massue. Mais on doit s’en servir pour avancer, progresser sur notre discipline. On doit retrouver aussi un collectif, un esprit d’équipe" relève le capitaine. Ils auront l’occasion de le montrer dès dimanche à La Saudrune (6e).