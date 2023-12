Rignac. Le Poème harmonique sera en concert ce samedi aux Marches du palais

Depuis plus d’un millénaire, la chanson française se transmet de génération en génération. La chanson, plus qu’une simple récréation de l’âme, était le moyen traditionnel de conserver oralement l’histoire d’un pays, d’une région, d’une famille ou d’un roi. Transformées et remaniées depuis leur naissance, ces chansons, connues de tous, sont souvent des chefs-d’œuvre d’écriture mélodique, à mi-chemin entre le populaire et le savant. Depuis deux siècles, elles sont devenues la base d’un répertoire que l’on nomme "chansons d’enfance". Ayant ainsi traversé les siècles pour arriver jusqu’à nous, elles sont aujourd’hui une partie majeure de notre patrimoine culturel. Aujourd’hui, à une époque où l’hégémonie de l’audiovisuel accélère la disparition des anciennes cultures orales, il semble essentiel de réfléchir sur la nature, l’origine et l’histoire de la chanson populaire française, de défendre et illustrer la mémoire collective qu’elle représente. Revenir aux sources réelles de ces chansons, retracer leur histoire et la manière dont elles sont parvenues jusqu’à nous, retrouver les textes originaux sur lesquels la tradition se fonde, dépouiller les différents chansonniers anciens (depuis le manuscrit de Bayeux du XVe siècle jusqu’aux chansonniers des "voix de ville" imprimés au XVIIe siècle) : tout cela concourt à pouvoir donner une version authentique de ce qui est, encore de nos jours, le répertoire le plus connu de tous les Français.

Samedi 9 décembre à 20 heures, ils seront les interprètes de cette soirée : Claire Lefilliâtre, soprano ; Serge Goubioud, ténor ; Virgile Ancely, basse ; Pierre Hamon, flûtes, cornemuse ; Lucas Peres, viole de gambe ; Christophe Tellart, vieille à roue, cornemuse ; Joël Grare, percussions ; Vincent Dumestre, citole, théorbe, direction. La billetterie en ligne est ouverte. Tarifs : individuel, 25 € ; moins de 18 ans, 20 €.