Sébazac-Concourès. Vers une cantine bio et locale en Aveyron

Jeudi 7 décembre, à 20 heures, à La Doline, l’APABA organise une conférence sur un sujet de société portant sur l’agriculture.

Marc Dufumier, agronome et chercheur, auteur de nombreux livres et conférencier et Gilles Pérole, élu à Mouans-Sartoux, commune 100 % bio très engagée en matière d’alimentation bio et locale viendront prouver que l’agroécologie peut répondre à la fois aux défis du changement climatique posés au milieu agricole et de l’autonomie alimentaire d’un territoire.

Ils expliqueront comment une collectivité peut atteindre des objectifs ambitieux de souveraineté alimentaire dans sa politique d’approvisionnement pour ses cantines et au-delà, impulser une dynamique de développement pour l’ensemble du territoire.

La commune de Mouans-Sartoux (Alpes-Maritimes) produit 25 tonnes de légumes bio par an, qui permettent d’alimenter à 85 % les cantines des trois écoles ainsi que les crèches de cette ville de 10 000 habitants, soit environ 1 000 repas servis par jour. Pour arriver à une autonomie complète, la commune met en place actuellement un système de transformation de la surgélation des légumes pour les fins d’hiver. Le pain, quant à lui, est préparé avec une farine bio du Var par un boulanger du village. Gilles Pérole déclare : "Ici, on laisse la nature faire. Les enfants mangent des produits sains, qui ont du goût. J’espère que ça donnera des idées à d’autres communes, et que ça sera ça l’avenir", "Ce n’est qu’une affaire de volonté politique. Si on a été en avance, c’est parce qu’on a pris très tôt conscience des enjeux de santé et d’environnement".

Rendez-vous jeudi 7 décembre à 20 heures, à La Doline, pour apprendre à changer nos comportements alimentaires.

Entrée à prix libre, bar sur place ouvert dès 19 heures.