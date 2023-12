Pluies et neige le matin, légère amélioration par l'ouest ensuite, mais pour autant, ce sera une journée maussade et perturbée dans l'ensemble. On fait le point.



Ce lundi, des précipitations neigeuses et pluvieuses ont parcouru l'ensemble du pays, en matinée comme en soirée.

Sur les reliefs, la neige est tombée à partir de 800 m sur tous les reliefs, comme sur les Cévennes ou ici l'Aubrac.

Pour ce mardi 5 décembre, la neige devrait encore tomber sur cet Aubrac, avec jusqu'à 10 cm sur les sommets, comme sur les Vosges et le Jura (au-dessus de 500 à 700 m), les Pyrénées (à 1 000 m) et les Alpes (à partir de 600 à 800 m comme sur le Massif Central), mais aussi sur la Corse en journée.

Les températures minimales seront de 0°C à 5°C sur l'ensemble du pays, avec de possibles gelées matinales dans l'est de la France.

Le ciel sera généralement bien couvert toute la journée, mais des éclaircies se développeront par l'ouest. Les risques de pluies et de neige sur les reliefs persisteront dans la journée, notamment avec des pluies éparses mais continues sur le nord et l'est du pays, un peu moins sur le sud-ouest.

L'après-midi, le thermomètre affiche 8 à 12 degrés à l'Ouest et 12 à 15 °C près de la Méditerranée. Elles sont plus fraîches à l'Est avec 5 à 8°C. Ce n'est pas un redoux, mais un retour de températures de saison après le grand froid de ce week-end.

En soirée, le ciel s'éclaircira à l'ouest et les pluies continueront à tomber çà et là sur l'est de la France.

38 départements en vigilance jaune ce mardi Capture d'écran - Météo France

Crues, pluies, neige et verglas toujours d'actualité dans 38 départements

Météo France a placé 38 départements en vigilance pour cette journée de mardi, dont 23 pour les crues, principalement dans le Nord, mais aussi dans la basse vallée du Rhône et le Sud-Ouest.

Les Alpes-Maritimes, les Alpes-de-Haute-Provence et les Hautes-Alpes sont placés eux en vigilance jaune pour la neige et le verglas.

Quatre départements devront être vigilants en ce qui concerne les pluies et les inondations :

Seine-et-Marne

Seine-Maritime

Aisne

Val d'Oise

La mer sera grosse au petit matin sur les Landes, la Gironde et les Pyrénées-Atlantiques, alors qu'au même moment des bourrasques localement fortes souffleront sur la Manche, L'Ile-et-Vilaine et les Côtes-d'Armor.

Enfin, les risques d'avalanches ne concernent plus seulement désormais les départements alpins, mais également les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées et les deux départements corses.