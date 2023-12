Anglars-Saint-Félix. Le sous-préfet en visite de travail

Christophe Burbaud, le sous-préfet de Villefranche, est venu à Anglars Saint-Félix pour faire le point sur les dossiers en cours et ceux à venir. Pour les dossiers en cours, le dossier phare est sans conteste l’aménagement des bâtiments Brugel avec une première partie transformée en Mam, une deuxième en espace dit multi-usage (école, associations, spectacles…) et une troisième partie dédiée au coworking et entreprises de services (une coiffeuse y est déjà installée). L’État est intervenu à hauteur de 20 %, soit 180 000 €. Pour ce qui concerne les dossiers à venir, il a été présenté à monsieur le sous-préfet les aménagements des deux salles des fêtes avec en priorité les économies d’énergie et aussi l’amélioration des deux chapiteaux.

Ce dossier sera présenté pour demande de subvention DETR et Fonds vert sur 2024. Il a été convenu d’une inauguration prochaine pour les dernières réalisations (rénovation de la mairie et bâtiment Brugel), la date reste à définir, en principe au printemps. Le maire n’a pas manqué de remercier le sous-préfet de sa visite et de l’attention qu’il porte aux dossiers de la commune.