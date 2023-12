Pour s'informer, les Américains préfèrent les réseaux sociaux aux médias traditionnels

(ETX Daily Up) - La confiance des Américains dans les médias traditionnels s'effondre, révèle une étude. Entre l'essor des plateformes sociales et la déroute de la presse écrite, les tendances actuelles soulèvent de sérieuses questions sur l'avenir de l'information. Le nombre d'Américains qui ne font pas confiance aux médias a augmenté de 24 % depuis le deuxième trimestre 2020.

Selon une récente étude de GWI, la confiance des Américains envers les médias a connu une chute alarmante. De 2020 à 2023, le pourcentage d'Américains qui ne font absolument pas confiance aux organisations médiatiques a bondi de 31,9 % à 39,4 %, marquant une augmentation de 24% en trois ans.

Changement des habitudes de consommation

Cette défiance s'accompagne d'un changement notable dans les habitudes de consommation des médias. Alors que l'utilisation des sites d'information en ligne a légèrement diminué, passant de 50,3 % en 2020 à 48,2 % en 2023, l'engagement envers les actualités sur les réseaux sociaux a augmenté. En effet, le pourcentage d'Américains qui lisent ou regardent au moins une fois par mois des informations sur les plateformes sociales a grimpé de 46,1 % en 2021 à 49,7 % en 2023.

Déclin de la presse écrite

Le rapport révèle également une baisse continue de l'attrait pour la presse écrite. En 2020, 27,2 % des Américains lisaient des journaux imprimés au moins une fois par mois. Ce chiffre est tombé à 20,3 % en 2023. L'étude souligne que cette tendance n'est pas propre aux Etats-Unis et qu'elle est visible un peu partout dans le monde.

Cette méfiance croissante envers les médias pose un défi crucial pour les organisations médiatiques. Il devient impératif de prioriser la reconstruction de la confiance du public en mettant en avant la transparence, l'exactitude et l'authenticité du travail journalistique : "Les marques et les éditeurs peuvent faire beaucoup pour inverser cette tendance. Qu'il s'agisse de travailler dans le cadre de partenariats soigneusement sélectionnés avec des influenceurs, de partager des outils d'éducation aux médias, d'insister sur la qualité de leurs sources ou de mettre en lumière les cas où l'IA a été utilisée dans le contenu, toute contribution collective peut faire une grande différence", conclut l'étude.

L'étude de GWI met en lumière une réalité complexe et changeante du paysage médiatique américain. Alors que les médias traditionnels perdent du terrain, les plateformes sociales et numériques gagnent en influence, redéfinissant ainsi la manière dont les nouvelles sont consommées et perçues. C'est une ère de transition pour les médias, et la façon dont ils répondront à ces défis façonnera l'avenir de l'information.

De plus en plus de médias comme Brut ou TF1 ont choisi les réseaux sociaux pour diffuser leurs contenus tandis que CNN a lancé sa propre plateforme de vidéos verticales, CNN Shorts.