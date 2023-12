Déférés devant le parquet de Nantes dans l'après-midi du lundi 4 décembre 2023, deux jours après la mort d'un supporter à proximité de la Beaujoire, deux chauffeurs VTC ont été mis en examen.

48 heures après la mort d'un supporter du FC Nantes en marge de la rencontre de Ligue 1 des Canaris face à Nice, deux chauffeurs VTC ont été mis en examen, lundi 4 décembre 2023.

Homicide volontaire, violences volontaires...

Comme le rapporte Le Parisien, l'un des deux, âgé de 35 ans, a été mis en examen pour homicide volontaire. Il n'est pas inconnu de la justice puisqu'il compte quatre mentions à son casier. Le dimanche 3 décembre, soit le lendemain des faits, Renaud Gaudeul, procureur de la République de Nantes, déclarait que "dans le prolongement des premières investigations menées au cours de la nuit, un chauffeur de VTC s'est rendu à l'hôtel de police de Nantes ce (dimanche 3 décembre) matin, à 04h30, et a été placé en garde à vue du chef notamment d'homicide volontaire".

Un second chauffeur a également été mis en examen ce lundi, cette fois-ci pour violences volontaires et altération de preuves. Il avait été identifié par les enquêteurs et s'était rendu, dès dimanche à la mi-journée, dans un commissariat.

Véhicules pris à partie, supporter décédé...

Selon le procureur M. Gaudeul, qui énonçait les faits dès dimanche également, "peu avant 20H00, samedi soir, plusieurs véhicules VTC transportant des supporters niçois ont été pris à partie par des supporters du FC Nantes" en route pour le stade de la Beaujoire. Ceux-ci étaient environ 200 selon Le Parisien.

"Au cours de ces événements, dans des circonstances qui restent à déterminer, un homme âgé de 31 ans, supporter du FC Nantes, s'est effondré" et "est décédé sur place", "malgré l'intervention rapide des secours", avait-il ajouté dans la nuit.

Deux plaies dans le dos

Selon le magistrat, cité par le Parisien, dans une prise de parole datant, cette fois, de lundi 4 décembre, la présence, sur le corps de la victime de 31 ans, de "deux plaies dans le dos, une au niveau de l'épaule et une au niveau du thorax", a été révélée et confirmée.

Comme le raconte Ouest-France, citant le procureur de la République, une scène visible sur les images d'un véhicule VTC montre que l'auteur des coups de couteau "se trouve à l'extérieur de son véhicule, aux prises avec plusieurs supporters nantais". Il est aperçu en présence d'une "arme dans la main, qui semble être un couteau céramique avec un manche noir".

Toujours selon Renaud Gaudeul, le chauffeur "repousse un individu qui tombe au sol. C'est alors qu'il porte un premier coup de couteau dans le dos. Ce supporter se relève, tente de fuir et est atteint d'un second coup de couteau".

Enquête contre les supporters nantais

Une enquête contre les supporters nantais a été ouverte par le parquet de la ville, pour violences en réunion, avec arme et sous la forme d'un guet-apens.