50 000 restaurants, 100 pays, fidélisation : ce que prévoit le géant américain McDonald's d'ici 2027

Véritable mastodonte au rayon des fast-foods, McDonald's entend maintenir son rayonnement : le géant américain s'est fixé une feuille de route d'ici 2027, comme il l'a annoncé ce mercredi 6 décembre 2023.

McDonald's ne souhaite pas s'arrêter là. Pilier dans le monde du fast-food, le mastodonte entend bien poursuivre son développement dans le monde entier, comme il l'a annoncé ce mercredi 6 décembre 2023.

Cap sur 2027

McDonald's prévoit d'ouvrir environ 10 000 restaurants supplémentaires dans le monde d'ici 2027 et de plus que doubler les revenus de son programme de fidélisation, a déclaré la société mercredi, alors qu'elle investit massivement dans l'automatisation de ses services. Ce plan d'expansion, présenté en amont de la journée investisseurs du groupe, porterait le nombre de restaurants à environ 50 000 dans plus de 100 pays, soit la période de croissance la plus rapide de l'histoire du groupe.

250 millions de clients

Le géant américain de la restauration rapide prévoit également d'augmenter son programme de fidélisation à 250 millions de clients d'ici 2027, ce qui lui permettrait de réaliser un chiffre d'affaires annuel de 45 milliards de dollars. Le programme compte actuellement 150 millions d'utilisateurs actifs, qui génèrent plus de 20 milliards de dollars de ventes à l'échelle du système.

La chaîne a doublé ses stratégies de marketing au cours des dernières années, notamment en lançant une initiative appelée "Best Burger" pour améliorer la qualité de ses sandwichs. L'initiative, que la société a récemment étendue à 70 marchés, sera déployée sur la quasi-totalité des segments d'ici à 2026. Pour 2024, McDonald's anticipe une croissance de près de 2% de ses ventes à l'échelle du système, à taux de change constant, contre une hausse de 1,5% prévue pour 2023. La marge d'exploitation pour l'année prochaine devrait se situer entre 45 et 49%.

Quid de l'intelligence artificielle ?

L'entreprise a également conclu un partenariat avec Google Cloud pour déployer des solutions d'intelligence artificielle (IA) dans ses restaurants du monde entier. Il s'agirait notamment d'automatiser les processus pour une livraison plus rapide. McDonald's, contrairement à beaucoup d'entreprises dans le secteur de la restauration, n'a pas été affecté par la pression de l'inflation en raison de ses prix jugés plus abordables et de ses promotions agressives.