Conforter les valeurs républicaines : la mission de la Maison de la laïcité en Aveyron

À l'occasion de la journée nationale de la laïcité, l'association propose une soirée débat aux Archives départementales à Rodez, en présence de Iannis Roder, professeur et auteur de nombreux ouvrages sur la laïcité.

C'est un sujet qui a pris une place prépondérante dans l'actualité. Alors, d'année en année, les travaux de défense des valeurs portées par la Maison de la laïcité sont de plus en plus grands. C'est ainsi une saveur toute particulière que prendra cette année la journée nationale de la laïcité.

Pour l'antenne aveyronnaise, c'est à Rodez, et plus précisément aux Archives départementales que sera organisée une soirée débat, le 7 décembre à partir de 18 h. "L'idée comme toujours, c'est de comprendre ce qu'est la laïcité, et en quoi nous sommes tous concernés par ce principe", résume Myriam André, présidente de l'association.

Iannis Roder en visite

Car l'actualité nationale conforte les membres de l'association à s'engager. "L'assassinat de Dominique Bernard, survenu un an après celui de Samuel Paty, montre bien que les enseignants sont en première ligne et que certains principes républicains sont bafoués", regrette l'association. De même que le conflit israélo-palestien, où "l'amalgame d'un conflit géopolitique se transporte en France comme un conflit social et presque religieux".

Alors les travaux menés au quotidien par l'association prennent tout leur sens, entre interventions dans les milieux scolaires, auprès de publics demandeurs ou d'organisations de conférences.

Et c'est ce qui sera proposé le 7 décembre. Avec outre les interventions de professeurs ou des référents laïcité de différentes institutions, le débat mené par Iannis Roder à partir de 20 h 30, professeur d'histoire, devenu auteur et membre du Conseil des sages de la laïcité. Personnage médiatique, il profitera de sa venue pour expliquer son dernier ouvrage, "La jeunesse française, l'école et la République". Un vaste débat.