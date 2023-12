Crédit immobilier : quelles sont ces trois mesures annoncées pour emprunter plus facilement en 2024 ?

Alors que les ménages subissent de plein fouet l’augmentation du taux maximum d’emprunt, le Haut conseil de stabilité financière a annoncé ce lundi 4 décembre trois mesures d’assouplissement en faveur des emprunteurs immobiliers.



Afin de redonner un peu de souffle aux emprunteurs, le Haut conseil de stabilité financière (HCSF), piloté par le ministère de l’Économie, vient d’adopter trois mesures censées faciliter l’obtention des crédits, qui entreront en vigueur en janvier ou février 2024, sous la forme d’un formulaire ou d’une demande en ligne.

Des mesures devenues plus que nécessaires dans un contexte de crise de l’immobilier avec des prix en chute libre.

Parallèlement, samedi 2 décembre, le ministre de l’Économie Bruno Lemaire a décliné auprès de nos confrères du Parisien, les diverses pistes envisagées par le gouvernement afin d’"assouplir davantage les conditions d’octroi des crédits".

Allongement de la durée maximale des crédits de 25 à 27 ans

L’allongement de la durée maximale des crédits de 25 à 27 ans… mais seulement pour l’achat d’un bien ancien qui nécessite d’importants travaux (rénovation énergétique, création ou agrandissement de surface). Ces derniers devront représenter 10% du crédit total (au lieu de 25%). La somme empruntée étant lissée sur deux années supplémentaires, le taux d’endettement baisse ainsi mécaniquement, ce qui aura pour effet de faire passer certains dossiers sous les 35% maximum autorisés.

Marge de flexibilité

Les banques vont pouvoir utiliser davantage leur marge de flexibilité. Aujourd’hui, elles peuvent déroger aux critères d’octroi (35% maximum d’endettement sur 25 ans) pour 20% de leurs dossiers. Or, elles n’utilisent pas pleinement cette possibilité : pour 14,3% d’entre eux selon le HCSF. Ce ratio de 20% pourra désormais être calculé sur neuf mois et non plus un seul trimestre, ce qui devrait augmenter le nombre de profils éligibles.

Allègement des intérêts du prêt-relais

Troisième et dernier ajustement, les intérêts du prêt-relais (pour les secundo accédants qui vendent un bien pour en acheter un autre) ne pèseront plus, pour certains dossiers, dans le calcul du taux d’endettement.

À noter que les banques pratiquent déjà cette exclusion depuis… janvier 2021 !