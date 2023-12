Les collégiens à la Nuit de l’orientation

À l’occasion de la première Nuit de l’Orientation proposée par la CCI Aveyron à Rodez, la communauté de communes Aubrac Carladez Viadène a permis à 39 élèves de 4e et de 3e des collèges de Laguiole, Mur-de-Barrez et Saint-Amans-des-Côts de prendre part à cet évènement. Les jeunes ont bénéficié d’une présentation des services par la Mission Locale et du dispositif Vivre et travailler en Aubrac Carladez Viadène qui peut aider les jeunes dans leurs recherches de stages, découverte des métiers et jobs saisonniers. Les élèves ont pu découvrir un grand nombre de métiers, de parcours de formation et d’emplois. Après cette opération, la communauté de communes fait actuellement un bilan avec chaque directeur de collège pour envisager d’autres initiatives : interventions en milieu scolaire, visites découvertes de métiers…