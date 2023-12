Marseille-Lyon : risque maximal, dispositif de sécurité, supporters, comment l'Olympico de ce mercredi soir est préparé

Plus d'un mois après la triste soirée du 29 octobre, qui avait vu l'affiche Marseille-Lyon être reportée, l'Olympico se tient ce mercredi 6 décembre au Vélodrome.

Les retrouvailles. 38 jours après le report de Marseille-Lyon, dimanche 29 octobre 2023, suite à de violents incidents ayant eu lieu dans la cité phocéenne, l'Olympico doit se tenir ce mercredi 6 décembre 2023 à 21 heures, au Vélodrome. Ce qu'il faut savoir.

Pas de supporters lyonnais

Première mesure forte, et elle a été annoncée par Gérald Darmanin : les supporters lyonnais ont été interdits de déplacement. Ils avaient été plusieurs centaines à rallier le boulevard Michelet, durant ce soir du 29 octobre. Comme le bus de leur équipe, leur véhicule avait été pris pour cible lors de caillassages ayant brisé plusieurs vitres.

"Le mercredi 6 décembre 2023 de zéro heure à minuit, le déplacement individuel ou collectif, par tout moyen, de toute personne se prévalant de la qualité de supporter du club de l'Olympique Lyonnais ou se comportant comme tel, est interdit entre les communes du département du Rhône, d'une part, et la commune de Marseille", a annoncé un arrêté ministériel publié au Journal Officiel.

"Risque maximal"

Au vu des événements du 29 octobre dernier, la Division nationale de lutte contre le hooliganisme a classé ce match au niveau 5 sur une échelle comprenant... cinq niveaux : autrement dit, le risque est jugé comme étant maximal pour cette rencontre opposant Marseille et Lyon, au Vélodrome.

Quel dispositif de sécurité ?

La prudence est aussi maximale. Que ce soit le lieu de résidence des Lyonnais comme leur trajet jusqu'au stade Vélodrome : tout est tenu secret, comme le révèlent nos confrères d'RMC Sport. "L'escorte sera bien plus impressionnante que pour le match du mois d'octobre", leur a annoncé une source policière.

465 policiers avaient encadré la soirée du 29 octobre dernier : le dispositif sera renforcé ce 6 décembre, avec des CRS et des gendarmes mobiles qui seront réquisitionnés dans la cité phocéenne pour assurer le calme.

Un Vélodrome loin d'être rempli ?

Alors que le match initialement programmé fin octobre devait voir un Vélodrome à guichets fermés, cela ne devrait pas être le cas, ce mercredi 6 décembre. Nos confrères de La Provence ont annoncé que l'enceinte sera loin de faire le plein : quelque 55 000 supporters sont attendus en tribunes, loin des affluences enregistrées depuis plusieurs mois, où la barre des 63 000 spectateurs était régulièrement franchie.

Et en effet, en se rendant sur la billetterie officielle du club, de nombreuses places sont encore disponibles à quelques heures du coup d'envoi, que ce soit en tribune Ganay comme en tribune Jean-Bouin.

Quels enjeux sur le terrain ?

Si l'enjeu sécuritaire est évidemment crucial autour de cette rencontre, le match entre Marseillais et Lyonnais sera aussi capital sur la pelouse.

Loin d'être flamboyant malgré deux victoires consécutives toutes compétitions confondues, l'OM, 9e avec 17 points, accuse déjà 10 longueurs de retard sur le podium. Les troupes de Gennaro Gattuso sortent d'une victoire 2-0 contre les Rennais, à Marseille : elles ont l'occasion d'empocher un second succès consécutif en Ligue 1. Ce serait inédit cette saison.

En face, Lyon est au bord du précipice. Dernier du championnat avec une petite victoire en 13 rencontres, l'OL s'est récemment séparé de son entraîneur italien, Fabio Grosso, qui avait justement été touché au visage lors de la triste soirée du 29 octobre. Les Lyonnais, battus à Lens le week-end dernier (3-2), ont déjà 5 points de retard sur Lorient, 16e et barragiste, et 6 sur Strasbourg, 15e et donc, virtuellement, sorti d'affaires en vue du maintien.