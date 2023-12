Salles-Curan. Concert de Nadalets

Un concert de Nadalets (chants de Noël "Nadal") aura lieu le dimanche 17 décembre à 15 h 30 en l’église d’Alrance. Ces chants traditionnels des pays occitans ont longtemps retenti dans nos églises pour la Noël, souvent accompagnés du son des cloches durant les jours qui précédent le 25 décembre. Ils seront interprétés par la chorale du Festenal de la Musa et des refrains seront repris par les enfants des écoles d’Alrance, Arvieu, la Besse et Villefranche-de-Panat. Ces enfants ont une initiation à l’occitan chaque semaine avec ADOC 12. Les chants célèbrent la naissance de Jésus (Cantem Nadal), les bergers qui se rassemblent autour de la crèche (Lèva te viste), la terre fraîche (La terra es freja), mais aussi les célèbres chansons "Douce nuit, sainte nuit" (Canda Nuèch) ou de Graeme Allwrigt "petit garçon" (Enfantonet). Et bien sûr tout le monde pourra reprendre à la fin du concert l’Immortèla et le Se Canta ! Ce sera une après-midi pleine de bonheur, de joie, d’espoir avec la magie de Noël.

Libre participation à l’entrée. Contact : 06 33 38 48 87.