Pourquoi adopter un animal à Noel n’est pas une bonne idée

Chaque année, la Société protectrice des animaux (SPA) pointe du doigt les achats compulsifs d’animaux de compagnie en guise de cadeau de Noël. Et chaque année, la SPA martèle le même message : l’adoption d’un chat ou d’un chien doit être mûrement réfléchie. On vous explique pourquoi.

Avant toute chose, même si c’est mignon, offrir un chiot ou un chaton n’est pas une bonne idée pour qui n’en aurait pas vraiment envie. Ainsi, "toute l’année nous avons des demandes d’abandon de la part de personnes qui ne désiraient pas avoir d’animal", lance la SPA.

Si vraiment vous voulez un chiot pour Noël, les vétérinaires vous conseillent de l’accueillir une à deux semaines avant les fêtes, afin de lui laisser le temps de s’habituer à sa nouvelle vie. Mais surtout évitez de l’offrir le jour de Noël. Le bruit et la présence de nombreuses personnes perturbent les animaux et affectent même le plus sociable des chiens.

Se poser les bonnes questions

Si vous voulez absolument offrir un chiot à vos enfants, pensez à la carte cadeau. De cette façon, vous les accompagnerez chez l’éleveur ou à l’animalerie pour choisir l’animal. Vous en profiterez ainsi pour vous informer sur les conditions d’élevage, l’alimentation et encore sur les différents accessoires à acheter pour assurer son bien-être!

Mais quelle que soit la saison, posez-vous les bonnes questions avant de vous lancer. Un animal, ce n’est pas un jouet ! Tout d’abord, prenez bien en considération le fait qu’un chien, un chat ou encore un NAC (nouveaux animaux de compagnie comme des rongeurs, des lézards, des oiseaux…), cela coûte cher : soins de vétérinaires, nourriture, garde, toilettage… C’est une question essentielle, ne la négligez pas.

Avant d’adopter un animal, demandez-vous si toute la famille est bien consciente de l’ensemble des tâches à effectuer. Qui va le sortir quotidiennement, même par temps froid et pluvieux ? Qui va ramasser ses excréments ? Qui va le brosser et le laver ? Qui va s’occuper de lui tous les jours et ce pendant une quinzaine d’années ?

L’acquisition d’un être vivant ne se fait pas à la légère et exige des responsabilités à très longs termes, ainsi que du temps.