Neige, pluies intenses, vent : 69 départements en vigilance ce samedi face à un "défilé" de perturbations

Le point sur les prévisions dans votre département.

Il faut s'attendre à un "défilé" de perturbations ce week-end, Météo France a placé 69 départements en vigilance jaune ce samedi 9 décembre 2023. Des averses vont parcourir le pays, apportant localement d'importants cumuls et des chutes de neige. De fortes rafales de vent jusqu'à 80 km/h sont également à prévoir.

69 départements en vigilance jaune ce samedi. Météo France

55 départements en vigilance vent

La moitié nord du pays sera concernée par d'importantes rafales, de la façade atlantique à la vallée du Rhône, et de la région Grand-Est à la pointe nord.

55 départements en vigilance vent. Météo France

17 départements en vigilance crues

Voici les départements placés en vigilance jaune pour des risques de crues dans le quart sud-ouest : Hautes-Pyrénées, Haute-Garonne, Gers, Tarn-et-Garonne, Lot-et-Garonne, Landes, Gironde, Dordogne, Charente-Maritime, Charente, Corrèze.

Dans la moitié nord du pays : Haut-Rhin, Bas-Rhin, Marne, Aisne, Pas-de-Calais, Oise.

7 départements en vigilance pluie-inondation

7 départements du nord de la France risquent de connaître des pluies diluviennes jusqu'en début de soirée :

7 départements en vigilance pluie-inondation. Météo France

2 départements en vigilance neige-verglas, 6 en vigilance avalanches

Des flocons risquent de tomber jusqu'en milieu de matinée dans les Hautes-Alpes et les Alpes-de-Haute-Provence :

Deux départements en vigilance neige-verglas. Météo France

Prudence en montagne dans 6 départements où est maintenue la vigilance avalanche : Savoie, Haute-Savoie, Isère, Hautes-Alpes, Alpes-de-Haute-Provence et Alpes-Maritimes.

6 départements en vigilance avalanche. Météo France

2 départements en vigilance vagues-submersion

Surtout l'après-midi, la prudence sera de mise sur le littoral de Gironde et des Landes, placés en vigilance vagues-submersion de midi à 18 heures.

Deux départements en vigilance vagues-submersion. Météo France

Les prévisions de dimanche

"Dans la journée de dimanche, l’est du pays devrait profiter d’un temps plus sec et ensoleillé de Rhône-Alpes jusqu’à la Méditerranée, alors que l’ouest essuiera de nouvelles pluies, dans une atmosphère toujours bien douce. Le vent, en atténuation par rapport à la veille, restera sensible au nord", annonce Météo France.

Les températures devraient repartir à la hausse et pourraient être étonnamment douces, la barre des 20°C pourrait être dépassée dans les Pyrénées-Atlantiques.