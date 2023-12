Luc-la-Primaube. Une année olympique et paralympique à l’école Jean-Boudou !

Cette année, les enseignantes des classes de grande section et CP de l’école Jean-Boudou ont monté un projet de liaison GS/CP sur le thème des jeux olympiques et paralympiques. Lors de la première période, les élèves ont pu découvrir le continent Européen et Paris, ville d’accueil des JO. Ils ont aussi pu pratiquer du tennis, de l’athlétisme, du rugby et de la natation. Durant cette seconde période, les élèves partent à la découverte du continent Américain et pratiquent le basket. Ils ont aussi accueilli le comité handisport aveyronnais qui les a initiés au torball et au volley assis. Afin de les sensibiliser sur le handicap, ils ont reçu en classe Chrystel Alquier, athlète handisport aveyronnaise qui a participé aux JO de Londres en basket et pratiqué la course en fauteuil à haut niveau. Cela a été l’occasion de lui poser des questions sur son handicap et les sports qu’elle pratique. Cette année n’est pas finie et de nombreuses activités attendent encore nos petits écoliers ! Vous pouvez d’ores et déjà inscrire votre enfant né en 2021 pour la prochaine rentrée en contactant la directrice au 05 65 71 44 03 ou 0121143C@ac-toulouse.fr