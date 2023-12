Animations de Noël, concert de Lombre, Téléthon... Que faire à Rodez ce week-end ?

Un week-end très animé attend les Ruthénois samedi 9 et dimanche 10 décembre.

Samedi 9 décembre

Téléthon. En matinée, animations place Charles-de-Gaulle, avec notamment les pompiers qui, toute la journée dans la caserne Dausse, accueilleront le public pour lui faire découvrir les coulisses de leur métier.

Lombre en concert à 20 heures à la Chapelle Saint-Joseph. L’artiste ruthénois investira pour la première fois ce lieu pour un concert intimiste (ouverture des portes à 19 h 30). La première partie sera assurée par Marco et Mathu. Le prix des places est de 18 euros.

Le Trio Franz à la chapelle royale. Dans cet écrin du centre-ville, le Trio Franz interprétera les œuvres classiques du "Divertimiento en mi bémol" de Mozart. Concert prévu demain à 18 h 30. Réservation au 06 82 31 76 95, tarif de 12 €.

Clarinette et piano au conservatoire. À 14 h 30, concert clarinette et piano à l’auditorium du conservatoire.

Ensemble ils invitent le public à un moment de partage autour du plaisir apporté par la pratique musicale et interpréteront entre autres les œuvres de Bartok, Poulenc, Dimler, Debussy, Cielsa. Entrée libre.

Animations de Noël. Ouverture du marché de Noël et de ses 12 chalets, carrefour Saint-Etienne, du village des petits lutins. Jeux en bois sur la place du bourg de 14 h à

18 h 30, et déambulation de "Electric Christmas band" à 11 h, 15 h et 17 h.

Dédicaces. De 10 h à 12 h 30, à la Maisopn du livre, Jocelyn Calac dédicace son livre "A hauteur d’yeux", consacré à la cathédrale.

Bricol’mots. De 10 h à 12 h à la médiathèque, Venez essayer différents jeux d’écriture à l’atelier Bricol’mots.

Bal folk à la MJC. Le club Musiques et danses traditionnelles de la MJC vous invitent à danser avec le groupe Stockfish à 21h à la MJC de Rodez !

Expositions. À Fenaille, derniers jours pour découvrir la scène brodée monumentale "Trois veilleuses de nuit – Scène de chasse le jour du jugement dernier" réalisée par l’artiste ukrainien Nikita Kravtsov et la brodeuse Camille Sagnes, dans la salle des statues menhirs ; A la galerie BShop, "Dessinateurs et caricaturistes aveyronnais", jusqu’au 31 décembre ; au musée Soulages, dans la galerie temporaire, hommage consacré aux 10 dernières années de création de Pierre Soulages.

Dimanche 10 décembre

Chants et contes à la Menuiserie. Rendez-vous à la salle de la Menuiserie pour écouter les chants et les contes en français et en occitan de Viviane Cayssials et de Christian Sepulcre. Rendez-vous à 17 h. Tarif de 10 €.

Concert au couvent des franciscaines. À 17 h, "Petit Chœur de Mondelle" au Couvent des Franciscaines (1 rue Peyrot). Réservations 06 14 31 78 80.

Concert pour les Restos à Saint-Amans. Concert chœur d’hommes du Sud Aveyron "Los Omes", au profit des Restos du Cœur, à 17h en l’église St Amans de Rodez. Chants dans plusieurs langues et différents registres.

Tarif : 5€ ou 10 € ou plus.

Ronde de Noël. La Ronde de Noël revient pour une nouvelle édition pimentée. Rendez-vous à 9 h 30 sur l’esplanade des Rtènes pour le départ de la course enfants (gratuite). A 10 h, départ de la course des 5 km ou 8 km (12 euros). Inscription sur place le samedi de 15 h à 19 h.

Animations de Noël. Jeux en bois sur la place Charles-de-Gaulle, de 14 h à 18 h 30.

Le Père Noël arrive en hélicoptère. A l’aéroport Rodez Aveyron dès 13 h 30. De 14 h à 16 h, spectacle avec l’école de cirque de Rodez. 16h, arrivée du Père Noël et distribution de surprises. Tarif : 5€ (2€ pour les – 12 ans), comprenant une boisson et une pâtisserie et un ticket de tombola pour un baptême de l’air 20 min pour 3 personnes.