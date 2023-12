Quelque 180 pompiers métropolitains ont distribué lors d'une mission de 3 semaines 1,2 million de bouteilles d'eau à la population. Le témoignage d'un aveyronnais membre de cette mission.



C'est une île qui a soif : touchée de plein fouet par une sécheresse sans précédent, les habitants de Mayotte ne doivent leur salut qu'à la distribution quotidienne de quelque 350 000 litres d'eau, soit environ un litre d'eau par habitant, distribués gratuitement depuis le 20 novembre. Au total, selon Le Monde, 17 millions de litres d'eau sont acheminés par bateaux chaque mois sur l'île, dont 15 millions proviennent de la France métropolitaine.

Comme en témoigne cette mission de 3 semaines menée par 180 pompiers dont (au moins) un Aveyronnais, le sergent-chef Bertrand Pelle, qui a acheminé 1,2 million de litres d'eau sur l'île.

Outre la sécheresse et la "chaleur extrême", Mayotte connaît aussi des problèmes récurrents de pollution d'eau mises en évidence par un renforcement des contrôles sanitaires, comme cette alerte aux métaux lourds "au-delà des seuils d'alerte" au robinet d'une partie de l'archipel, publiée le 6 décembre et levée le lendemain après des anlyses complémentaires sur le continent. D'autres pollutions plus localisées ont été également détectées.

Une île aux problèmes multiples

Alors que le pompier aveyronnais est revenu de sa mission depuis ce mercredi 6 décembre, la Première ministre Elisabeth Borne a effectué elle, ce vendredi 8 décembre, un voyage éclair à Mayotte, confrontée non seulement à cette crise de l'eau "sans précédent", mais à de multiples autres problèmes tels le logement insalubre, l'insécurité, l'immigration clandestine. Elle a annoncé plusieurs mesures qu'a pris ou que va prendre le gouvernement pour lutter contre ces différentes problématiques.