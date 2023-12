Football, rugby, basket-ball, handball... Retrouvez ci-dessous le programme et, au fur et à mesure, tous les résultats du week-end de sports des 9 et 10 décembre concernant les Aveyronnais.

SAMEDI 9 DECEMBRE FOOTBALL - Coupe de France (8e tour) : Mayenne (R1) - Rodez (L2)............0-2 (38e)

- Régional 2 (9e journée) : Comtal - Albi-Marssac............18 heures Druelle - Garonne........... 18 heures Saint-Sulpice - Sources Aveyron............18 heures Saint-Juery - Capdenac-Figeac................18 heures - Régional 3 (9e journée) : Albi - Luc-Primaube...................18 heures Réquista - Le Monastère...........18 heures Rieupeyroux - Castres.............18 heures EFC 88 - Bassin...................19 heures Rangueil - Montbazens-Rignac.............20 heures Millau - Frontignan II................20 heures - Coupe de l'Aveyron (16es de finale) : Penchot-Livinhac – Saint-Georges-Saint-Rome........18 heures

Laissac – Naucelle.......... 19 heures

Saint-Beauzély – Larzac Vallées ........19 h 30

Bas Rouergue – Saint-Laurent La Canourgue.......... 20 heures

Martiel – Vabres-l’Abbaye.............20 heures

Onet-le-Château III – Dourdou..........20 heures

Saint-Geniez – Ouest Aveyron...........20 heures

Comtal II – Druelle II.................20 h 30

Ségala Rieupeyroux II – Lévézou................21 heures

BASKET-BALL - Nationale 3 masculine (12e journée) : Rodez - Andrézieux II..........20 heures HANDBALL - Nationale 2 masculine (11e journée) : La Rochefoucault - Rodez-Onet.............19 heures RUGBY A XIII - Elite 2 (9e journée) : Entraigues - Villefranche..........15 heures DIMANCHE 10 DECEMBRE RUGBY - Fédérale 2 (10e journée) : Pézenas - LSA.........15 h 15 Isles - Decazeville.....15 h 15 Canton d'Alban.........15 h15 - Fédérale 3 (10e journée) : La Saudrune - Rodez........15 h 30 Saint-Affrique - Quillan.........15 h15 FOOTBALL - National 3 (11e journée) : Pau II - Onet...........15 heures - Gambardella (1er tour fédéral) : Montferrier - Rodez.......14 h 30 - Régional 1 (9e journée) : Rodez II - Tarbes......15 heures - Régional 2 (9e journée) : Rodez III - Grisolles......15 heures - Régional 3 (9e journée) : Béziers - Saint-Affrique.........15 heures Onet II - Bretenoux II..........15 heures - Coupe de l'Aveyron (16es de finale) : Bezonnes – Espalion..............14 h 30

Combes – Réquista.................14 h 30

Foot Vallon – Agen Gages.........14 h 30

Luc-Primaube II – Montbazens-Rignac II........14 h 30

Mahorais – Pareloup Céor........14 h 30

Villecomtal-Mouret – Olemps.........14 h 30

Millau II – Aguessac........15 heures

BASKET-BALL - Nationale 3 féminine (11e journée) : Pontoise - Elan Aveyron..........15 h 30 HANDBALL - Nationale 3 féminine (10e journée) : Castanet - Rodez-Onet................15 heures