Nouveau en Aveyron : la kinésithérapie s’invite pour le bien-être des salariés

Cette nouveauté dans le département s’inscrit dans la démarche RSE.

"C’est clairement l’avenir dans nos départements où l’on a dû mal à recruter : maintenir son salarié en bonne santé, c’est s’assurer de son efficacité". Comment contredire Suzanne Gemin-Costes ? Kinésithérapeute à Rodez depuis 2016, cette diplômée du CHU de Bordeaux vient de lancer une nouvelle entreprise : Kap, pour Kiné action prévention.

Elle met ainsi ses talents, en dehors de son cabinet, au service des entreprises. Et si cette pratique est déjà développée dans les grandes métropoles, il s’agit d’une nouveauté dans le département. Qui s’inscrit pleinement dans la démarche RSE, la professionnelle de santé ayant obtenu cette certification. Tout comme le fait d’être reconnu comme un organisme de formation.

La prévention avant tout

"Le kiné en entreprise, c’est plus que jamais d’actualité. En terme postural, le Covid a par exemple été une catastrophe pour les salariés. Ils ont pris de mauvaises habitudes chez eux…", pointe notamment du doigt la Ruthénoise.

Surtout, celle qui se déplace beaucoup dans des entreprises de bureautique, explique qu’il est "possible de réaliser des progrès très rapidement en termes de posture. Par exemple, rien que changer la distance entre l’assise et l’ordinateur s’avère très important pour le corps. Mon ambition est de prévenir les pathologies. Ainsi devenir kinésithérapeute spécialisé en prévention est devenu une évidence".*

À noter que dans l’Hexagone, les troubles musculo-squelettiques sont la première source d’arrêt maladie et représenteraient plus de 85 % des maladies professionnelles. Et cela s’applique à tous les secteurs, que l’on soit assis devant un bureau, itinérant, amené à porter des charges lourdes, réaliser des mouvements répétitifs ou encore en télétravail.