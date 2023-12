Luc-la-Primaube. Les Croulants remettent 3 200 € aux quatre écoles de la commune

Ghislain Bou, président du comité d’animation Les Croulants, et quelques membres de l’association, ont reçu les responsables de l’association des parents d’élèves des écoles Jean-Boudou et Saint-Jean de La Primaube, Jacques-Prévert et Saint-Joseph de Luc, salle Vol de nuit à l’espace Antoine-de-Saint-Exupéry à La Primaube pour leur remettre une dotation.

En effet, suite au succès rencontré lors de leur dernière soirée le 4 mars dernier, ils ont décidé de reverser une partie du bénéfice réalisé aux écoles de la commune. Ainsi, pour la quatrième année consécutive, un chèque de 800 € a été remis aux responsables de chaque école, sans faire de différence entre les écoles publiques ou libres et sans tenir compte également des effectifs. Une dotation de 3 200 € en direction des 500 écoliers de la commune qui permettra de participer au financement des voyages scolaires, classes vertes, sorties, spectacles, équipements scolaires…

Les présidents des APE et des Apel n’ont pas manqué de témoigner toute leur reconnaissance envers Ghislain Bou et toute son équipe. Après leur avoir donné rendez-vous pour l’une des deux soirées les 1er et 2 mars pour fêter les 50 ans de "La nuit des Croulants", tous les participants ont été invités à partager la fouace et le verre de l’amitié.