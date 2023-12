Moins de vent, plus de douceur, mais un Cantal bien arrosé et des cours d'eau en crue ce dimanche 10 décembre

Des températures en hausse pour quelques jours sur la France, mais avec un temps souvent humide et pluvieux. On détaille.



Un dimanche de pluie pour le Cantal, ce dimanche 10 décembre, symbole de ce front pluvieux qui va arriver par l'ouest dès la matinée, laissant ailleurs de belles éclaircies avant de gagner le centre et les 2/3 nord de la France dans l'après-midi, puis l'est en début de soirée, poussé par des vents de sud-ouest de 60 à 70 km/h sur les côtes et de 50 à 60 à l'intérieur des terres. Les pluies, de faibles à continues, arroseront la quasi totalité du pays, avec un ciel couvert partout en soirée... dont le Cantal, seul département placé en vigilance jaune pour les pluies et les inondations, et le Massif Central, donc, ainsi que les Alpes du Nord.

Seule consolation sous ce temps en majorité humide, une hausse des températures pour au moins 3 jours. Au lever du jour, le thermomètre affiche entre 6 et 10 degrés dans l'intérieur du pays, de 9 à 12 en bords de mer. les maximales atteignent 10 à 14 degrés sur le quart nord-est du pays, 14 à 16 sur le quart nord-ouest, entre 15 et 18 plus au sud avec des pointes jusqu'à 20 voire 21 degrés au pied des Pyrénées et en Corse.

Attention aux crues dans 35 départements

Ce temps en majorité pluvieux des derniers jours maintient plusieurs bassins en alerte crue. 35 départements dont quatre en Occitanie (Lot, Tarn-et-Garonne, Haute-Garonne et Gers) se trouvent ainsi placés en vigilance jaune pour les crues durant ce dimanche, de l'est à toute la façade ouest en passant par le nord. Ces risques de crues devraient être plus importants dans les jours à venir, en raison de la persistance des précipitations.

Le vent soufflera fort en début de matinée, puis en fin d'après-midi sur six départements placés en vigilance jaune :

Nord

Pas-de-Calais

Somme

Savoie

Haute-Savoie

Les deux départements corses

Enfin, les risques d'avalanches perdureront dans les 5 départements alpins.