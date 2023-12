Sévérac d'Aveyron. Nouvelle parade de Noël dans le bourg

Pour la troisième année et après un gros succès en 2022, la parade du père Noël sévéragais insufflée en 2021 par l’association Mémoires de Sévérac (MDS), se terminera à nouveau sur la place de la gare de Sévérac (salle des animations en cas de pluie), vendredi 15 décembre à 18 h 30.

Avant son arrivée sur la place, le père Noël s’arrêtera à l’Ehpad de Sévérac pour faire briller les yeux des anciens ainsi qu’émerveiller les tout-petits en faisant une halte à la sortie du film pour enfants. Cette année, l’association MDS ne sera pas seule. Certaines associations sévéragaises feront également partie de l’organisation de cette animation afin de ravir les petits et grands. Le centre culturel et sportif sévéragais (CCSS), l’association des parents d’élèves (APE), l’association des commerçants (CAP Sévérac), le tout nouveau comité des fêtes, la chorale (l’ensemble vocal du Causse), la ferme la Blaquière participeront à cet évènement. La mairie dressera un sapin sur la place de la gare dont la partie basse restera à décorer par les enfants qui viendront avec leurs propres décos. Le tirage au sort de la tombola des commerçants aura lieu ce soir-là. Sur place, on pourra trouver du chocolat chaud, du vin chaud comme des boissons fraîches et des gâteaux en attendant l’arrivée du père Noël accompagné des rois mages et leurs dromadaires. Quant aux enfants, ils s’occuperont sans retenue d’apporter la magie de Noël.

Venez nombreux, en famille ou seuls, avec enfants ou sans… Faire vivre la féerie de Noël, c’est tous ensemble !