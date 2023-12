Villecomtal. Riche vitalité autour du concert des "The crooked nails"

La Fabrique du Rougier a résonné des rocks et blues du groupe "The crooked nails", une soirée qui a ravi les nombreux spectateurs entraînant leur participation, applaudissements, marques du rythme, cris de reconnaissance et même danse à proximité de la scène. Il faut dire que la présence chaleureuse, souriante des musiciens donnait immédiatement envie d’être au plus près d’eux.

Un programme rock-blues certes mais une belle variété, par exemple, "The apple tree, The Immortal’s Lament, Little chinese blues, Scottish shower…".

Le guitariste, ses chants, la chaîne métal sonnant le rythme de son pied droit, a gardé, bien soutenu par le public, la dominance du concert, bien accompagné par le talent du contrebassiste et la qualité musicale de l’harmonica et du chant du 3e musicien. Ils n’ont ménagé ni leur temps, ni leur énergie au service de leur talent et pour le plus grand plaisir des habitués ou découvreurs de La Fabrique du Rougier. Ceux-ci reviennent fidèlement pour les spectacles, leurs qualités et leur diversité mais aussi pour se retrouver, échanger, déguster une bière (de l’Aubrac, bien sûr). Ces trois artistes habitent le Nord-Aveyron où Olivier a retrouvé Laurent et Roméo lors de sa nomination comme professeur à Mur-de-Barrez.

À son habitude, David a assuré la présentation du concert et de ses acteurs et, avec la complicité d’Iseult, il a régalé les amoureux de jazz avec ses assiettes de lasagnes de la mer, un parfum d’Italie !