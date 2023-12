Aveyron : à découvrir, les odes occitanes de Pierre-Marie Terral à la région

Professeur d’histoire, Pierre-Marie Terral propose de découvrir la région à travers deux livres illustrés.

Professeur d’histoire-géographie au lycée Monteil, à Rodez, et chargé de cours à l’université d’Albi, Pierre-Marie Terral a publié une dizaine d’ouvrages. Une thèse sur le Larzac lui a permis de mettre le pied à l’étrier et le cœur à l’ouvrage. "J’ai été poussé par mes enfants", glisse-t-il pour expliquer sa double actualité qui l’a conduit à dédicacer à la Maison du livre. "Les plus beaux villages d’Occitanie", illustré par des photographies d’Arnaud Spani, et surtout, "L’Occitanie : toute une histoire !" qui, par le prisme d’une anecdote, raconte des pages historiques de la région.

" Je me suis pris de passion pour la bête du Gévaudan, je me suis replongé dans l’aéropostale à Toulouse ou encore dans l’histoire de Conques… ", énumère, enthousiaste comme un enfant, Pierre-Marie Terral. C’est justement le sens de cet ouvrage qui fait œuvre de transmission. L’idée de lire ensemble, à deux voix, histoire de tisser du lien. " Faire découvrir l’histoire locale ", résume-t-il simplement.

Anecdote et légèreté

Avec le jeu de glisser des allusions à un film, une chanson, quelque chose qui fait écho, pour entrer en résonance avec l’histoire. S’amuser, se divertir. Et apprendre beaucoup. Comme ses quatre cents coups de Montauban qui en auraient donné l’expression, le cirque de Gavarnie narré et vénéré, mis sur un piédestal par le mythe Victor Hugo. Ou encore la naissance de Marianne, symbole de la République, qui a vu le jour à Puylaurens dans le Tarn, entre les mains d’un cordonnier, Guillaume Lavabre, poète également à ses heures éperdues.

Ce qui fait dire à Pierre-Marie Terral : " Marianne est occitane. " Marianne est occitane et Toulouse a été la capitale des Wisigoths. Les pages douloureuses de l’histoire occitane comme l’exil républicain, la peste, la guerre des camisards… sont aussi évidemment abordés. " Il faut trouver une astuce, des mots compréhensibles ", explique le professeur qui tient toujours un carnet en poche pour noter ses idées. Et de la légèreté. En somme, une belle idée de cadeau à placer sous le sapin.