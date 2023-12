CARTES. La pluie tombe au centre, les rivières en crue grossissent, 51 départements en vigilance dont 7 en orange ce lundi

Un fort cumul de pluies tombera toute la journée du littoral atlantique aux Alpes en passant par le Massif central.



Le parapluie reste de rigueur ce lundi 11 décembre, notamment sur le nord l'Aquitaine, le Massif Central et les Alpes en soirée, où les cumuls sont attendus conséquents, jusqu'à près d'un mois de précipitations en une journée localement, comme sur le Jura. Le neige ne tombera qu'au-dessus de 2 000 m sur le massif alpin, et en dessous une fonte importante du manteau neigeux. Cette fonte est susceptible d'occasionner une augmentation des crues des cours d'eau et localement des coulées de boue voire des glissements de terrain. Ces risques de crues importantes valent également pour les départements du centre-ouest.

Au nord de cette "rivière atmosphérique" très pluvieuse, les précipitations seront plus faibles au nord avec même de belles éclaircies dans l'après-midi au nord de la Seine. Du sud Aquitaine à la Provence, le temps est agréable côté ciel avec un soleil bien présent.

Les températures, elles, sont très douces avec pas moins de 7 à 13 degrés en général le matin. Les maximales affichent 11 à 16 degrés sur le nord du pays, 14 à 20 degrés dans le sud, jusqu'à 22 degrés à Perpignan.

Crues, pluies, inondations : vigilance !

Météo France a placé en tout 51 départements en vigilance jaune, et 7 autres départements restent en vigilance orange. Sur ces 7 départements, 5 le sont pour les crues :

Deux-Sèvres

Dordogne

Corrèze

Haute-Savoie

Savoie

Isère

L'Isère est elle en vigilance orange pour les pluies et les inondations, avec la Savoie et la Haute-Savoie qui cumulent les deux vigilances orange.

18 départements principalement du nord de l' Aquitaine et autour de la rivière Charente, sont placés en vigilance jaune pour les pluies et les inondations, plus le Doubs, le Jura et l'Ain dans le centre-est. Bon nombre de ces départements du centre de la France cumulent aussi une vigilance jaune pour les crues (ils sont 45 au total en France), avec la quasi-totalité des départements de Normandie, du Nord et du nord de Paris, ainsi que de l'est de la France (Vosges, Alsace...), mais aussi les Landes, ainsi que le Lot et le Gers, les deux seuls départements d'Occitanie à être placés en vigilance ce lundi.

Le vent soufflera aussi fort jusqu'en fin de matinée sur le Nord et le Pas-de-Calais, ainsi que sur le Puy-de-Dôme, le Cantal et la Haute-Loire.