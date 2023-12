Onet-le-Château. Les enfants ont donné le coup d’envoi des illuminations de fin d’année

Les enfants des accueils de loisirs de la MJC et du dispositif d’accompagnement scolaire du Patio centre social ont renoué avec une bien jolie et symbolique tradition, en donnant ce lundi, le coup d’envoi des illuminations de fin d’année sur la commune d’Onet-le-Château.

Et, malgré la pluie, ils étaient une cinquantaine à avoir eu le privilège de lancer la saison hivernale par un décompte festif, sous les regards admiratifs de plusieurs élus du conseil municipal.

À la fin du décompte, la magie a opéré et la forêt de sapins installée sur le parvis de l’Athyrium s’est illuminée : un joli habit de lumière pour le plus grand bonheur des petits et des grands, qui ont tous applaudi, avant de recevoir un petit goûter de Noël (friandises, chocolats et mandarines), tradition oblige, là aussi…

Plusieurs autres sites castonétois ont été aménagés pour l’occasion : vous pourrez profiter d’une place des Artistes revisitée, de plusieurs giratoires aménagés de sapins ou de décorations de saison sur les différents bâtiments municipaux.Les services techni ques de la Ville étaient sur "la brèche" depuis plusieurs semaines, afin que tous ces sites soient prêts pour le lancement des festivités. Fêtes de fin d’année qui n’auront jamais été aussi proches pour les Castonétoises et Castonétois !