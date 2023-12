Peur de l'avion, hôtels trop chers : sollicité par un couple, le chauffeur Uber réalise une course de... 1 337 kilomètres !

Une course Uber plus qu'atypique pour Zouhir, 41 ans. Le chauffeur a tout simplement bouclé un trajet de... 1 337 km ! C'est la course la plus longue de France, en 2023.

L'histoire pour le moins insolite est racontée par La République des Pyrénées : Zouhir, chauffeur Uber de 41 ans, a récemment été détenteur d'un record. En effet, il est celui qui a réalisé... la plus longue course de France, en 2023 ! "Ils ont peur de l'avion" Tout démarre au Pays basque, du côté d'Anglet. Le calendrier affiche la date du 31 juillet, les fêtes de Bayonne battent leur plein. Zouhir est sollicité pour une course. Il ne s'agit pas de prendre en charge des fêtards ayant sagement opté pour la solution VTC pour se déplacer. En effet, c'est un couple d'Allemands qui se présente à lui, et qui "explique qu'ils ont peur de l'avion et que le prix des hôtels est excessif, alors ils ont décidé de rentrer chez eux en Allemagne, en Uber". 1 337 km, 14 heures... Le chauffeur s'exécute alors : direction... Dortmund ! Zouhir traverse la France : le trajet est long de 1 337 kilomètres. Et durera en tout 14 heures. Parti à 18 heures du territoire angloy, le véhicule s'arrêtera dans la Ruhr à 8 heures du matin, le 1er août. 1 337 km entre Anglet et Dortmund, récit d'une course... pas comme les autres ! Google Maps - Capture d'écran Quelques arrêts ponctuent une course, animée par des discussions mais aussi du sommeil pour les deux passagers, qui ont "dormi une bonne partie du voyage", selon le conducteur du véhicule, qui officie en tant que chauffeur Uber depuis six ans. "Si c'était à refaire..." Reparti ensuite en direction de Bordeaux, Zouhir l'a reconnu auprès de nos confrères : "Il est certain que c'est une course pas banale". Et si c'était à refaire ? "Je le referais, car financièrement c'est toujours un plus". Le prix de la course était en effet... de 1 800 euros.