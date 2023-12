Sénergues. Animations de Noël à la bibliothèque

L’équipe des bénévoles qui anime la bibliothèque les 1er et 3e mercredis de chaque mois, donne rendez-vous mercredi 20 décembre pour participer à divers ateliers de décorations de Noël, de 14 h 30 à 17 heures.

Ces ateliers à destination des petits, des moyens et aussi des grands permettront de confectionner des décorations de table, des pères Noël en laine et plein d’autres objets de fête avec Delphine et Noémie, aidées de plusieurs bénévoles. Les parents seront également les bienvenus pour participer et soutenir leurs chères têtes blondes et… brunes. Par ailleurs l’accueil habituel à la bibliothèque sera assuré ce jour-là pour toutes celles et ceux qui ont des livres à ramener ou à venir chercher.

Les personnes qui ne sont pas encore venues pourront également profiter de cette journée d’animation pour découvrir la collection de livres à disposition, demander tous renseignements et s’inscrire. Le prêt de livres est gratuit.

La participation est gratuite et un goûter sera offert.