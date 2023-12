Druelle Balsac. Du monde sur la piste pour le thé dansant en faveur du Téléthon

Comme chaque mardi du mois, le club du 3e âge druello-balsacois organisait son thé dansant à la salle des fêtes de Druelle village. Seulement cette fois, les bénéfices engendrés seront reversés au Téléthon. Les habitués de thés dansants étaient venus nombreux pour passer, comme d’habitude, un excellent après-midi, au son de l’accordéon de Sylvie Pullès, mais également pour soutenir l’appel aux dons. Après tant d’années, on peut dire que les membres de "Lo Sérado" en ont vu des danseurs et danseuses, des assurés, des maladroits, des couples, des solitaires, des femmes en escarpins à talon, des hommes aux mocassins cirés. Bref, la liste est longue. Et pourtant, au fil du temps, le club semble détecter ce qui anime tous ces avides de pas de danses, qu’ils soient au son de l’accordéon ou non.

C’est une certitude, venir au thé dansant c’est une façon de s’entretenir. Physiquement bien sûr, danser c’est du sport. Mais aussi moralement. Avant de venir au thé dansant, on se maquille, on se coiffe, on prend soin de soi. Et ça aussi, ça fait du bien. Encore un grand merci aux organisateurs pour ce bel après-midi dansant et surtout pour leur geste en faveur du Téléthon.