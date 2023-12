Luc-la-Primaube. École Saint-Joseph : l’Apel et l’Ogec ont renouvelé leur bureau

Lors de la traditionnelle assemblée générale de l’Apel et Ogec de l’école Saint-Joseph à Luc, ont été élus les nouveaux bureaux des deux associations. Le nouveau bureau se compose désormais de Cathy Couffinhal et Marie Gros en coprésidence, Fanny Angles secrétaire et Sarah Gaubert trésorière. L’association accueille avec grand plaisir et convivialité tous parents qui souhaiteraient les rejoindre ! L’OGEC est désormais présidé par Maxime Boularan qui succède à Lionel Cayron. Ce dernier a pu mener a bien de nombreux projets et travaux rendant l’école très agréable. Encore quelques petits travaux restent à venir notamment l’aménagement du terrain extérieur et le remplacement de jeux dans la cour de récré. Milène Vieillard et Sandrine Vignaud ont été élues trésorières et Anne-Laure Austruy secrétaire en remplacement de Xabi Pagola, Claire Argentier et Yannick Gardes François qui ont été remerciés.

Quelques dates à noter sur vos calendriers de la nouvelle année : le quine qui aura lieu le dimanche 21 janvier, la soirée apéro/concert le samedi 4 mai et la kermesse le vendredi 28 juin.