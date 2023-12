Luc-la-Primaube. La maison de santé officiellement en service

L’inauguration de la Maison de santé a eu lieu mercredi, en présence de Jean-Philippe Sadoul, maire de Luc-la-Primaube, de Pascal Mazet, conseiller régional, de Dominique Gombert, conseillère départementale représentant Arnaud Viala, de Christian Teyssèdre, président de Rodez agglomération, de Sylvie Lopez et de Florence Cayla, respectivement maires d’Olemps et de Sébazac, du Dr Denis Pérez, président de l’association MSP, représentant toute l’équipe de professionnels qui occupent ce nouvel équipement dédié à la santé pluridisciplinaire, le préfet Charles Giusti étant excusé.

Lors de son intervention, Jean-Philippe Sadoul a retracé l’historique de ce quartier qui remonte 40 ans en arrière. André Laur avait fait le choix de créer une centralité dans ce quartier au service de la population avec école, médiathèque, La Poste, médecins, dentistes, infirmiers… En 2015, les professionnels de santé, l’ARS et les collectivités locales ont travaillé sur la création de deux pôles de santé : pôle Rodez-Onet et pôle Sud ruthénois autour de Luc-la-Primaube. Le 2 février 2016, Rodez agglomération a pris la compétence "Construction des maisons de santé" et décidé de construire trois maisons de santé sur le territoire, une à Luc-la-Primaube, une à Rodez et une à Onet-le-Château.

Ainsi la maison de santé, 18, place du Ségala à La Primaube, a accueilli les premiers patients le lundi 16 mars 2020.

Le coût total de l’opération s’élève à 3 353 520 € HT. Ce projet a été rendu possible grâce à l’aide de Rodez agglomération à hauteur de 2 395 116 € (incluant le montant des loyers sur 15 ans), le conseil départemental de l’Aveyron 120 000 €, l’État 611 000 € et la commune de Luc-la-Primaube 227 404 €.

Avec une superficie de 1 521 m2, ces locaux accueillent 28 professionnels de la santé : huit médecins généralistes, un médecin écographe, trois dentistes, un cabinet infirmier, trois sages-femmes, un orthophoniste, deux orthoptistes, un psychologue, une diététicienne, une psychomotricienne, une infirmière, un médecin psychiatre…

Tour à tour, Dominique Gombert, Christian Teyssèdre et le Dr Denis Pérez ont salué la création de ce centre de santé en proclamant son importance et sa nécessité dans l’espace des déserts médicaux actuels dans l’ensemble de tous les territoires.

Après ces discours, les personnalités présentes autour du maire Jean-Philippe Sadoul ont été invitées à couper symboliquement le ruban bleu, blanc rouge, inaugurant ainsi cette maison de santé pluri-professionnelle.