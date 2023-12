Sébazac-Concourès. Les écoliers de Concourès en visite au musée

Les élèves de maternelle et de CP ont visité le musée Denys- Puech à Rodez. Ils ont rencontré Marie qui leur a expliqué que dans un musée il faut : ne pas courir, ne pas crier et ne pas toucher. En revanche, on peut regarder et écouter.

Marie leur a présenté trois tableaux représentant des paysages et leur a expliqué qu’il fallait toujours tracer une ligne d’horizon pour séparer le ciel de la terre.

Les écoliers ont rejoint l’atelier pour écouter une histoire et participé à une activité de création, un paysage à l’aide d’un marqueur noir, des craies grasses et de l’encre. Ils ont aussi observé le paysage rural à travers une immense fenêtre. Marie a montré aux écoliers son tableau préféré, le portrait d’une dame. Elle leur a montré le portrait de Denys Puech, sculpteur, ainsi que la sculpture de sa femme peintre.

Après une dernière lecture, les enfants ravis ont rejoint en bus leur école à Concourès. Merci à l’APE pour sa participation.