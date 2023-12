Noël : le Covid-19 et la grippe font leur grand retour, après l'alerte des autorités, les fêtes de fin d'année sont-elles menacées ?

Le dernier bulletin sur les infections respiratoires montre que ces infections ont progressé la semaine dernière, avec un sous-variant du Covid, JN.1, qui se développe et est surveillé de près.

Covid et grippe en hausse, bronchiolite en baisse : c’est ce qui ressort du dernier bulletin sur les infections respiratoires aiguës publié ce mercredi 13 décembre 2023 par Santé publique France et portant sur la période du 4 au 10 décembre.

Alors que toutes les régions sont restées en phase épidémique pour la bronchiolite du nourrisson, la proportion de suspicions de cas dans les consultations est en légère baisse, laissant penser que le pic a peut-être été passé.

L’Occitanie en stade pré-épidémique grippe

En revanche, les indicateurs sont en hausse pour le Covid avec 3,2 % des hospitalisations après passage aux urgences et 4,7 % des suspicions de cas parmi les consultations de SOS Médecins (+ 0,7 %). Cette part est par ailleurs de 7 % pour la grippe (+ 1,3 %) qui semble décoller.

L’Occitanie est d’ailleurs passée cette semaine en stade pré-épidémique grippe et la région Paca en stade épidémique.

L’un des éléments les plus parlants à ce sujet reste la surveillance de la présence de ces virus dans les eaux usées. Et là, le Covid est en hausse de 27,7 % par rapport à la semaine précédente. Le variant Ba2.86 reste majoritaire (46 %) mais c’est la prévalence d’un sous-variant (JN.1) qui attire l’attention des autorités sanitaires.

"Nous sommes dans une dynamique de remplacement mais bien plus lente que celle que nous avions observée lors de l’apparition du variant Omicron par exemple, il n’y a rien de préoccupant", assure Justine Schaeffer, à la Direction des maladies infectieuses.

25 % de personnes vulnérables vaccinées

Dans ce contexte, Santé publique France incite fortement les personnes âgées ou vulnérables à se vacciner, à la fois contre la grippe et le Covid, avant les fêtes de fin d’année, période de brassage propice à la transmission de ces virus. En effet, le vaccin est pleinement efficace une quinzaine de jours après son injection, "parfois un peu moins dans le cas d’un rappel", précise le docteur Isabelle Parent.

En effet, depuis le lancement des campagnes de vaccination, début octobre, seules 25 % des personnes vulnérables ont été vaccinées contre le Covid, "un taux très insuffisant", souligne Caroline Semaille, directrice de Santé publique France.

Respect des gestes barrières

Autre rappel de Santé publique France, la nécessité de respecter certains gestes barrière : port du masque en cas de symptômes dans les lieux clos et fréquentés, aération régulière du logement, lavage de mains fréquents.

Une enquête réalisée en septembre a en effet montré que seuls 15 % des Français portent le masque en permanence en présence de personnes vulnérables et que 60 % d’entre eux étaient prêts à respecter les gestes barrière en cas d’infection au Covid. Un taux qui tombe à 22 % en cas d’infection à la grippe ou une autre maladie respiratoire. La récente pandémie n’a pas forcément chamboulé les mentalités.