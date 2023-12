Grippe, bronchiolite, Covid-19 : plusieurs régions en phase épidémique juste avant Noël, le point sur la situation

Ces infections respiratoires aiguës circulent très activement à la veille des fêtes de fin d'année.

Les virus guettent à l'approche des fêtes de fin d'année. Tous les indicateurs sont à la hausse concernant les infections respiratoires aiguës, et quatre régions sont passées en alerte rouge "épidémie" pour la grippe : Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne Franche-Comté et Grand-Est. Elles rejoignent la Provence-Alpes-Côte-d'Azur à ce stade.

Cinq régions sont toujours en phase "pré-épidémie" : Hauts-de-France, Île-de-France, Centre-Val-de-Loire, Nouvelle-Aquitaine et Pays-de-la-Loire. "Les indicateurs de la grippe/syndrome grippal étaient en augmentation en médecine de ville et à l’hôpital dans toutes les classes d’âge", relève Santé publique France dans son dernier bulletin publié jeudi 21 décembre 2023.

Particulièrement pour les moins de 15 ans, le passage à l'hôpital pour des raisons de grippe ou de syndrome grippal était en augmentation à la mi-décembre. "La part des hospitalisations après passage était également en hausse dans toutes les classes d'âge".

La situation en France concernant la grippe, la bronchiolite et le Covid-19. Santé publique France

6 000 enfants touchés par la bronchiolite aux urgences

La totalité des départements de la France métropolitaine reste en niveau d'alerte rouge pour la bronchiolite. Santé publique France note que le "pic" aurait été atteint la semaine du 27 novembre au 3 décembre, "toutefois l'épidémie se poursuit dans toutes les régions à un niveau élevé".

Les tout jeunes sont toujours très concernés. On compte 6 040 enfants de moins de 2 ans passés aux urgences pour des cas de bronchiolite lors de la semaine du 11 au 17 décembre, dont 89 % étaient âgés de moins de 1 an. Ils ont été 1 951 à avoir été hospitalisés. Cette même semaine, 7 485 actes médicaux ont été réalisés par SOS Médecins pour des enfants de moins de 2 ans dont plus de 700 pour des cas de bronchiolite.

38 enfants de moins de 2 ans ont été hospitalisés jusqu'en service de réanimation après un passage aux urgences.

Forte circulation du Covid-19

Le Covid-19 circule très activement dans les régions Grand-Est, Bourgogne-Franche-Comté et PACA. Les taux d'incidence sont particulièrement élevés dans le Bas-Rhin (191 cas pour 100 000 habitants), le Haut-Rhin (167 cas pour 100 000 habitants), la Moselle (160 cas pour 100 000 habitants) et la Meuse (165 cas pour 100 000 habitants) quand on sait que le seuil d'alerte était fixé 50 au plus fort de la crise en 2020.

Mais alors que le virus était en hausse constante depuis octobre, Santé publique France relève que le taux de positivité est en diminution et que "les indicateurs syndromiques sont stables en ville et à l'hôpital". Si le Covid-19 sera bien présent pendant les fêtes, il pourrait s'effacer à nouveau dans les semaines à suivre.

Voici la situation, en carte, dans votre département :

