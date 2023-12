Grippe aviaire : le niveau de risque devient "élevé" en France, qu'est-ce que cela change ?

Le niveau de risque de grippe aviaire en France a été relevé de "modéré" à "élevé", selon un arrêté paru au Journal officiel, mardi 5 décembre 2023. Qu'est-ce que cela signifie ?

De 'modéré" à "élevé" : le niveau de risque de grippe aviaire monte d'un cran en France. C'est un arrêté paru ce mardi 5 décembre 2023 au Journal officiel qui le stipule.

Pourquoi avoir pris cette décision ?

Dans cet arrêté du 4 décembre mais publié ce mardi, il est indiqué qu'il est pris "suite à la mise en évidence d'une dynamique d'infection dans l'avifaune sauvage migratrice et de foyers en élevage dans les pays voisins et sur le territoire métropolitain".

Qui concerne-t-elle ?

Toujours dans le cadre de son arrêté, Légifrance précise que les publics concernés sont "les opérateurs détenant des volailles ou autres oiseaux captifs", et que cette "augmentation du niveau de risque épizootique d'influenza aviaire hautement pathogène à 'Élevé'" ne fait pas d'exception : cette décision vaut pour "l'ensemble du territoire métropolitain".

Qu'est-ce que cela change ?

Cette décision, "qui vise "à renforcer les mesures de surveillance et de prévention", n'est pas sans conséquence : elle implique que toutes les volailles soient gardées à l'intérieur des exploitations sur l'ensemble du territoire français et que des mesures de sécurité supplémentaires soient prises, dans le but de contrer la propagation de la maladie.

Il venait de monter d'un cran

Un niveau de risque qui franchit un nouveau cap, quelques jours seulement après avoir déjà été haussé. Le mercredi 29 novembre, les autorités avaient en effet relevé ce niveau de "négligeable" à "modéré". Il n'aura connu ce stade que durant quelques jours seulement.

Pour rappel, la campagne de vaccination contre la grippe aviaire avait été lancée en France dès le lundi 2 octobre 2023. "C'est une première mondiale : il a pour objectif de protéger tous les élevages d'oiseaux et devrait mettre fin aux abattages préventifs d'animaux, que personne ne veut plus vivre", indiquait le Cifog, Comité interprofessionnel des palmipèdes à foie gras.

27 pays en Europe

La plateforme ESA, pour épidémiosurveillance santé animale, diffuse un bulletin hebdomadaire de veille sanitaire internationale. Le dernier, en date du 28 novembre 2023, rapporte qu'en Europe, depuis le 1er août, 77 foyers de volailles, 13 foyers d'oiseaux captifs et 242 cas chez l'avifaune sauvage libre ont été détectés.

Toujours selon l'ESA, depuis ce même 1er août, "27 pays (nouveau pays: Croatie) ont détecté la présence de virus IAHP sur leur territoire. Le sous-type H5N1 représente la majorité des détections".